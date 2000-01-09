Де у Луцьку на Волині не буде світла 27 травня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Яворівка
2. 9:00-17:00
с. Мар’янівка вул. Польова
Горохівський район
1. 9.00-17.00
с. Ржищів
Вул Набережна
Селянська
2. ПЛ-0.4 КТП-190 9.00-17.00 с.Ватин вул.Володимирівська, Середня, Центральна.
Іваничівський район
1. Л 04-02
Чистка траси 9:30-16:30 МТС
ФОП Романюк
ФОП Сорока с. Заставне (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л 04-09 від ПС-35 Іваничі до ЗТП-274
Ліквідація дефектів на ПЛ 10:00-17:00 ФОП Радчук
ФОП Гульгун смт. Іваничі, вул. Підцерква,
вул. Ювілейна, вул. Шевченка,
вул. Заводська
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00 Сільська Рада,ПП Лещинська М. А., Школа, Мед. Пункт,АТС, Лісництво, Церква, ССТ «Полиці», Укрпошта», молитовний будинок, ПП Смаль С. П., мобільний оператор МТС. с. Піщане
2. ПЛ-10 кВ Л-87-03 10:00 – 15:00 с. Пнівно- школа, дит.садок, медпункт,АСГ « Правда», Укрпошта, ССТ « Пнівно», Киівстар, МТС,ПП Поліщук В. О.,ПП ШулякА.В., Войтусік, м-н Фаворит, ДП « К- Каширський лісгосп». С. Фаринки- школа,м-н «Фаринки», медпункт, ПП Довжик Н.П. с. Волиця- школа, АСГ» Правда», магазин. с. Пнівне, Фаринки, Соснівка, Городок, Волиця, Винімок.
3, ПЛ-10 кВ Л-87-05 10:00- 15:00 Медпункт, Сільрада, Церква, м-н Барвінок, ПП Мельницький С. К., «Киівстар», школа, АТС, Лісництво, Укрпошта, дитсадок, с. Брониця
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00 ФОП Мамчур Вадим Павлович - торговий кіоск
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- торговий кіоск
ФОП Коханюк Тетяна Федорівна - магазин м. Ківерці
вул.Стуса,
вул.Боженка ,
вул.Залізниця,
вул.Васильєва,
вул.Сагайдачного,
вул.Смолярня,
вул.Корольова,
вул.Яворницького,
вул.Гвардійська,
вул.45 років Перемоги,
вулПрилісна,
2. ПЛ 10 кВ Л35-02 частково 10:00-14:00 с. Хопнів – клуб, медпункт
ФОП Демчук Андрій Васильович – магазин
ФОП Шевчук Оксана Петрівна - магазин с. Хопнів - повністю
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-16:00 с.Словатичі
вул. Перемоги
Ковельський район
1. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97» (Л.97-06, Л.97-07) 9:00-17:00 Дочірнє підприємство "Укравтогаз" національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"
ПАТ "Ковельські ковбаси" м.Ковель, вул.Володимирська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №420 9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г.
м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
Локачинський район
1. КТП-91 Л-2 9:00-17:00 Магазин с.Білопіль вул.Центральна, Шкільна
2. КТП-36 9:00-17:00 ДНЗ,магазин,ФАП с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська
3. КТП-158 Л-3 9:00-17:00 -- с.Крухиничі вул.Молодіжна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Насосна водоканалу
Готельний комплекс «Будівельник»
Автомайстерня
Магазин «Вишківський»
Дитячий садок №18 вул. Г.Упа (частково)
вул. Липовецька
вул. Озерецька
вул. І.Кожедуба/Чкалова
вул, Петрова
вул. Жуковського
вул. Авіаторів (частково)
2. 09:00-17:00 Котельня
Частина спеціальної пожежної техніки
Фірма «Індустрія»
Магазин №25
Підприємство протипожежної автоматики і
Охоронної сигналізації вул. 8-го Березня(частково)
вул. Червоної Калини
вул. Грибоєдова
вул. Саперів
вул. Клима Савури (частково)
вул. Огієнка (частково)
Луцький район
1. ПЛ-0,4 від КТП-700 09:30 – 17:00 с. Боратин вул. Шкільна, Польова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
3. ПЛ-10 кВ Л-67-01 від к.4 ЗТП-83 (КТП-73, 81, 82, 84, 212, 315, 355, 467, 477, 502, 606, 652, 757, 786) 09:30 – 17:00 ФОП Вербицький, ФОП Равський,
ФОП Момотюк, ФОП Фірук,
ФОП Лесько, ПП Матвійчук,
СФГ «Датсун», ПП «Тент Сервіс», ФОП Бондарюк,
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Силует», ОСББ «Наш дім»,
ФОП Іскарєв, ФОП Терефельський,
ПрАТ «Київстар», ФОП Находа, ФГ «Зміїнець, ФОП Манукян, ФОП Концевич, ОК «Ранок», «БАМ»
с.Милуші,
с.Зміїнець вул. Вишнева, Ясенева, Першотравнева, Луцька,
с.Княгининок вул. Соборна, Ранкова, Незалежності
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут с. Масловець
2. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, с. Пульмо
3. ПЛ-04 КТП-432, 274 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Припять
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
м. Нововолинськ
УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
2. 9:00-17:00
м.Нововолинськ школа №9, м-н Еліта, м-н Рубін, м-н Світ гардин, м-н Супер дар, відділення звязку №8, аптека Волиньфарм, залізнична касса, нотаріус Стадницька, м-н Ябко, кавярня Франсуа, м.Нововолинськ
б.Шевченка 15-21
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
6. КТП-105 9:00-17:00 ФОП Стариков, військомат м,Рожище, пров.Мазепи, 1-5
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
8. КТП-264 9:00-17:00 Рожищенський СТК, склади МНС, Волинське ЛВУМГ (АГРС вул.Мазепи) м.Рожище, вул.Пирогова, пров.Пирогова, Кар’єрна
9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00.
С.Смідин вул:Квіткова, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-264 10:00-16:30 ТзОВ «Заповіт новий»- їдальня, Овлочинська с/р –дит.садок с.Овлочин
3. ПЛ-10 кВ Л-25-02 від ПС до КР-6,
КТП-271 10:00-16:30 ФОП Зінюк Т.В., Ковальчук Г.М., Толстов О.Д., Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк , Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, БК, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач – магазин, Сукач – лазня, Маринюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 – млин, гуртожиток, підсобне госп, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк магазин «Артеміда», Луківська с/р -ППЧ, дит.садок, насосна, дім.молитви, ФОП Куць – магазин, льононасінева, укрзалізниця - резерв, ФОП Печоха - кафе «Мрія» с.м.т.Луків вул. Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Незалежності, Кузніцова, Заводська, Мольєва, Робітнича, Молодіжна, Ватутіна, Січових Стрільців,Паркова, О.Пчілки, Вишнева.
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-339 09:30-12:30 ФГ «Соломія» - КЗС с.Кульчин
5. ПЛ-0,4 кВ
КТП-3 13:00-16:30 ФГ «Соломія» - тр.бр. с.Кульчин
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Про це інформує пресслужба "Волиньобленерго".
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
с. Яворівка
2. 9:00-17:00
с. Мар’янівка вул. Польова
Горохівський район
1. 9.00-17.00
с. Ржищів
Вул Набережна
Селянська
2. ПЛ-0.4 КТП-190 9.00-17.00 с.Ватин вул.Володимирівська, Середня, Центральна.
Іваничівський район
1. Л 04-02
Чистка траси 9:30-16:30 МТС
ФОП Романюк
ФОП Сорока с. Заставне (повністю)
2. ПЛ-10 кВ Л 04-09 від ПС-35 Іваничі до ЗТП-274
Ліквідація дефектів на ПЛ 10:00-17:00 ФОП Радчук
ФОП Гульгун смт. Іваничі, вул. Підцерква,
вул. Ювілейна, вул. Шевченка,
вул. Заводська
Камінь-Каширський район
1. 10:00 – 17:00 Сільська Рада,ПП Лещинська М. А., Школа, Мед. Пункт,АТС, Лісництво, Церква, ССТ «Полиці», Укрпошта», молитовний будинок, ПП Смаль С. П., мобільний оператор МТС. с. Піщане
2. ПЛ-10 кВ Л-87-03 10:00 – 15:00 с. Пнівно- школа, дит.садок, медпункт,АСГ « Правда», Укрпошта, ССТ « Пнівно», Киівстар, МТС,ПП Поліщук В. О.,ПП ШулякА.В., Войтусік, м-н Фаворит, ДП « К- Каширський лісгосп». С. Фаринки- школа,м-н «Фаринки», медпункт, ПП Довжик Н.П. с. Волиця- школа, АСГ» Правда», магазин. с. Пнівне, Фаринки, Соснівка, Городок, Волиця, Винімок.
3, ПЛ-10 кВ Л-87-05 10:00- 15:00 Медпункт, Сільрада, Церква, м-н Барвінок, ПП Мельницький С. К., «Киівстар», школа, АТС, Лісництво, Укрпошта, дитсадок, с. Брониця
Ківерцівський район
1. 09:00-17:00 ФОП Мамчур Вадим Павлович - торговий кіоск
ФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- торговий кіоск
ФОП Коханюк Тетяна Федорівна - магазин м. Ківерці
вул.Стуса,
вул.Боженка ,
вул.Залізниця,
вул.Васильєва,
вул.Сагайдачного,
вул.Смолярня,
вул.Корольова,
вул.Яворницького,
вул.Гвардійська,
вул.45 років Перемоги,
вулПрилісна,
2. ПЛ 10 кВ Л35-02 частково 10:00-14:00 с. Хопнів – клуб, медпункт
ФОП Демчук Андрій Васильович – магазин
ФОП Шевчук Оксана Петрівна - магазин с. Хопнів - повністю
3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-16:00 с.Словатичі
вул. Перемоги
Ковельський район
1. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97» (Л.97-06, Л.97-07) 9:00-17:00 Дочірнє підприємство "Укравтогаз" національної
акціонерної компанії "Нафтогаз України"
ПАТ "Ковельські ковбаси" м.Ковель, вул.Володимирська
2. ПЛ-0,4кВ від КТП №420 9:00-17:00 Лікарня ст.Ковель
ПАТ" Волиньгаз "
Вол.дирекція УДППЗ
ФОП Романюк П.Я.
ФОП Сагаль О.М.
ФОП Тудрій Ю.Г.
м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського
Локачинський район
1. КТП-91 Л-2 9:00-17:00 Магазин с.Білопіль вул.Центральна, Шкільна
2. КТП-36 9:00-17:00 ДНЗ,магазин,ФАП с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська
3. КТП-158 Л-3 9:00-17:00 -- с.Крухиничі вул.Молодіжна
місто Луцьк
1. 09:00-17:00
Насосна водоканалу
Готельний комплекс «Будівельник»
Автомайстерня
Магазин «Вишківський»
Дитячий садок №18 вул. Г.Упа (частково)
вул. Липовецька
вул. Озерецька
вул. І.Кожедуба/Чкалова
вул, Петрова
вул. Жуковського
вул. Авіаторів (частково)
2. 09:00-17:00 Котельня
Частина спеціальної пожежної техніки
Фірма «Індустрія»
Магазин №25
Підприємство протипожежної автоматики і
Охоронної сигналізації вул. 8-го Березня(частково)
вул. Червоної Калини
вул. Грибоєдова
вул. Саперів
вул. Клима Савури (частково)
вул. Огієнка (частково)
Луцький район
1. ПЛ-0,4 від КТП-700 09:30 – 17:00 с. Боратин вул. Шкільна, Польова
2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-12
3. ПЛ-10 кВ Л-67-01 від к.4 ЗТП-83 (КТП-73, 81, 82, 84, 212, 315, 355, 467, 477, 502, 606, 652, 757, 786) 09:30 – 17:00 ФОП Вербицький, ФОП Равський,
ФОП Момотюк, ФОП Фірук,
ФОП Лесько, ПП Матвійчук,
СФГ «Датсун», ПП «Тент Сервіс», ФОП Бондарюк,
Милушівське споживче товариство,
ТзОВ «Силует», ОСББ «Наш дім»,
ФОП Іскарєв, ФОП Терефельський,
ПрАТ «Київстар», ФОП Находа, ФГ «Зміїнець, ФОП Манукян, ФОП Концевич, ОК «Ранок», «БАМ»
с.Милуші,
с.Зміїнець вул. Вишнева, Ясенева, Першотравнева, Луцька,
с.Княгининок вул. Соборна, Ранкова, Незалежності
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
Побут с. Масловець
2. 9:00 – 17:00
Побут, Магазини, с. Пульмо
3. ПЛ-04 КТП-432, 274 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. Припять
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-18:00
м. Нововолинськ
УЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськ
вул. Соборна 13-49
Грушевського 20-65
Кисіля 14-24
І провулок 1-2
ІІ провулок 2
Толстого 1
Лермонтова 1-2
Самчука 1
Ломоносова 13-15
2. 9:00-17:00
м.Нововолинськ школа №9, м-н Еліта, м-н Рубін, м-н Світ гардин, м-н Супер дар, відділення звязку №8, аптека Волиньфарм, залізнична касса, нотаріус Стадницька, м-н Ябко, кавярня Франсуа, м.Нововолинськ
б.Шевченка 15-21
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Рожищенський район
1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)
2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19
3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.
4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева
5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.
6. КТП-105 9:00-17:00 ФОП Стариков, військомат м,Рожище, пров.Мазепи, 1-5
7. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру
8. КТП-264 9:00-17:00 Рожищенський СТК, склади МНС, Волинське ЛВУМГ (АГРС вул.Мазепи) м.Рожище, вул.Пирогова, пров.Пирогова, Кар’єрна
9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)
Старовижівський район
1. 10:00-17:00.
С.Смідин вул:Квіткова, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження
Турійський район
1. ПЛ-0,4 кВ
КТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів
2. ПЛ-0,4 кВ
КТП-264 10:00-16:30 ТзОВ «Заповіт новий»- їдальня, Овлочинська с/р –дит.садок с.Овлочин
3. ПЛ-10 кВ Л-25-02 від ПС до КР-6,
КТП-271 10:00-16:30 ФОП Зінюк Т.В., Ковальчук Г.М., Толстов О.Д., Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк , Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, БК, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач – магазин, Сукач – лазня, Маринюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 – млин, гуртожиток, підсобне госп, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк магазин «Артеміда», Луківська с/р -ППЧ, дит.садок, насосна, дім.молитви, ФОП Куць – магазин, льононасінева, укрзалізниця - резерв, ФОП Печоха - кафе «Мрія» с.м.т.Луків вул. Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Незалежності, Кузніцова, Заводська, Мольєва, Робітнича, Молодіжна, Ватутіна, Січових Стрільців,Паркова, О.Пчілки, Вишнева.
4. ПЛ-0,4 кВ
КТП-339 09:30-12:30 ФГ «Соломія» - КЗС с.Кульчин
5. ПЛ-0,4 кВ
КТП-3 13:00-16:30 ФГ «Соломія» - тр.бр. с.Кульчин
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