Де у Луцьку на Волині не буде світла 27 травня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 26 травня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 9:00-17:00с. Яворівка2. 9:00-17:00с. Мар’янівка вул. Польова1. 9.00-17.00с. РжищівВул НабережнаСелянська2. ПЛ-0.4 КТП-190 9.00-17.00 с.Ватин вул.Володимирівська, Середня, Центральна.1. Л 04-02Чистка траси 9:30-16:30 МТСФОП РоманюкФОП Сорока с. Заставне (повністю)2. ПЛ-10 кВ Л 04-09 від ПС-35 Іваничі до ЗТП-274Ліквідація дефектів на ПЛ 10:00-17:00 ФОП РадчукФОП Гульгун смт. Іваничі, вул. Підцерква,вул. Ювілейна, вул. Шевченка,вул. Заводська1. 10:00 – 17:00 Сільська Рада,ПП Лещинська М. А., Школа, Мед. Пункт,АТС, Лісництво, Церква, ССТ «Полиці», Укрпошта», молитовний будинок, ПП Смаль С. П., мобільний оператор МТС. с. Піщане2. ПЛ-10 кВ Л-87-03 10:00 – 15:00 с. Пнівно- школа, дит.садок, медпункт,АСГ « Правда», Укрпошта, ССТ « Пнівно», Киівстар, МТС,ПП Поліщук В. О.,ПП ШулякА.В., Войтусік, м-н Фаворит, ДП « К- Каширський лісгосп». С. Фаринки- школа,м-н «Фаринки», медпункт, ПП Довжик Н.П. с. Волиця- школа, АСГ» Правда», магазин. с. Пнівне, Фаринки, Соснівка, Городок, Волиця, Винімок.3, ПЛ-10 кВ Л-87-05 10:00- 15:00 Медпункт, Сільрада, Церква, м-н Барвінок, ПП Мельницький С. К., «Киівстар», школа, АТС, Лісництво, Укрпошта, дитсадок, с. Брониця1. 09:00-17:00 ФОП Мамчур Вадим Павлович - торговий кіоскФОП Гнатюк Тетяна Дем"янівна- торговий кіоскФОП Коханюк Тетяна Федорівна - магазин м. Ківерцівул.Стуса,вул.Боженка ,вул.Залізниця,вул.Васильєва,вул.Сагайдачного,вул.Смолярня,вул.Корольова,вул.Яворницького,вул.Гвардійська,вул.45 років Перемоги,вулПрилісна,2. ПЛ 10 кВ Л35-02 частково 10:00-14:00 с. Хопнів – клуб, медпунктФОП Демчук Андрій Васильович – магазинФОП Шевчук Оксана Петрівна - магазин с. Хопнів - повністю3. ПЛ 0,4 кВ від КТП-178 09:00-16:00 с.Словатичівул. Перемоги1. ПС 35/10 «Мясокомбінат №97» (Л.97-06, Л.97-07) 9:00-17:00 Дочірнє підприємство "Укравтогаз" національноїакціонерної компанії "Нафтогаз України"ПАТ "Ковельські ковбаси" м.Ковель, вул.Володимирська2. ПЛ-0,4кВ від КТП №420 9:00-17:00 Лікарня ст.КовельПАТ" Волиньгаз "Вол.дирекція УДППЗФОП Романюк П.Я.ФОП Сагаль О.М.ФОП Тудрій Ю.Г.м.Ковель, вул.Б.Хмельницького, вул.Симоненка, вул.Сухомлинського1. КТП-91 Л-2 9:00-17:00 Магазин с.Білопіль вул.Центральна, Шкільна2. КТП-36 9:00-17:00 ДНЗ,магазин,ФАП с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська3. КТП-158 Л-3 9:00-17:00 -- с.Крухиничі вул.Молодіжна1. 09:00-17:00Насосна водоканалуГотельний комплекс «Будівельник»АвтомайстерняМагазин «Вишківський»Дитячий садок №18 вул. Г.Упа (частково)вул. Липовецькавул. Озерецькавул. І.Кожедуба/Чкаловавул, Петровавул. Жуковськоговул. Авіаторів (частково)2. 09:00-17:00 КотельняЧастина спеціальної пожежної технікиФірма «Індустрія»Магазин №25Підприємство протипожежної автоматики іОхоронної сигналізації вул. 8-го Березня(частково)вул. Червоної Калинивул. Грибоєдовавул. Саперіввул. Клима Савури (частково)вул. Огієнка (частково)1. ПЛ-0,4 від КТП-700 09:30 – 17:00 с. Боратин вул. Шкільна, Польова2. ПЛ-0,4 кВ Л-1 КТП-146 09:30 – 17:00 с. Новостав вул. Шевченка, 30-80, Набережна, 7-123. ПЛ-10 кВ Л-67-01 від к.4 ЗТП-83 (КТП-73, 81, 82, 84, 212, 315, 355, 467, 477, 502, 606, 652, 757, 786) 09:30 – 17:00 ФОП Вербицький, ФОП Равський,ФОП Момотюк, ФОП Фірук,ФОП Лесько, ПП Матвійчук,СФГ «Датсун», ПП «Тент Сервіс», ФОП Бондарюк,Милушівське споживче товариство,ТзОВ «Силует», ОСББ «Наш дім»,ФОП Іскарєв, ФОП Терефельський,ПрАТ «Київстар», ФОП Находа, ФГ «Зміїнець, ФОП Манукян, ФОП Концевич, ОК «Ранок», «БАМ»с.Милуші,с.Зміїнець вул. Вишнева, Ясенева, Першотравнева, Луцька,с.Княгининок вул. Соборна, Ранкова, Незалежності1. 9:00 – 17:00Побут с. Масловець2. 9:00 – 17:00Побут, Магазини, с. Пульмо3. ПЛ-04 КТП-432, 274 9:00 – 17:00 Побут, Магазини, с. ПрипятьВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-18:00м. НововолинськУЖК №1, м-н «Люкс» м.Нововолинськвул. Соборна 13-49Грушевського 20-65Кисіля 14-24І провулок 1-2ІІ провулок 2Толстого 1Лермонтова 1-2Самчука 1Ломоносова 13-152. 9:00-17:00м.Нововолинськ школа №9, м-н Еліта, м-н Рубін, м-н Світ гардин, м-н Супер дар, відділення звязку №8, аптека Волиньфарм, залізнична касса, нотаріус Стадницька, м-н Ябко, кавярня Франсуа, м.Нововолинськб.Шевченка 15-21Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 кВ КТП-311 9:00-17:00 с.Вишеньки (магазин, школа, церква, ФАП) с.Вишеньки (повністю)2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 9:00-17:00 с.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок) с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-193. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 9:00-17:00 м.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база. м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 9:00-17:00 с.Немир (торговий кіоск, магазин) с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева5. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 9:00-17:00 с.Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ. с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.6. КТП-105 9:00-17:00 ФОП Стариков, військомат м,Рожище, пров.Мазепи, 1-57. ПЛ-0,4 кВ КТП-297 9:00-17:00 с.Вітоніж (церква) с.Вітоніж, вул.Першотравнева, Садова, Миру8. КТП-264 9:00-17:00 Рожищенський СТК, склади МНС, Волинське ЛВУМГ (АГРС вул.Мазепи) м.Рожище, вул.Пирогова, пров.Пирогова, Кар’єрна9. ПЛ-10 кВ Л18-09 9:00-17:00 с.Топільне пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, магазини, ФАП, дитячий садок, клуб, КНС, атскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, радіорелейна станція, комбікориовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква. с.Топільне (повністю)1. 10:00-17:00.С.Смідин вул:Квіткова, Гагаріна, Б.Хмельницького, Комсомольська, Щорса, Відродження1. ПЛ-0,4 кВКТП-112 10:00-16:30 ФОП Ковальчук П.Ф.- магазин с.Комарів2. ПЛ-0,4 кВКТП-264 10:00-16:30 ТзОВ «Заповіт новий»- їдальня, Овлочинська с/р –дит.садок с.Овлочин3. ПЛ-10 кВ Л-25-02 від ПС до КР-6,КТП-271 10:00-16:30 ФОП Зінюк Т.В., Ковальчук Г.М., Толстов О.Д., Печоха, Столярчук, Олеярник, Бевзова, Пацерук, Ковальчук, Мисилюк , Федорук, Іванюк, Полянський, Головчак, Жук, Оніщук, Киричук, Токарська, Міхайлуц- магазин, церква, Луківська с/р – адмінприміщення, БК, госпдвір УЖКГ, водокачка, котельня, ФОП Сукач – магазин, Сукач – лазня, Маринюк – пункт прийому молока, ПТУ-22 – млин, гуртожиток, підсобне госп, АТС, пошта, школа, кухня, ФОП Зінюк магазин «Артеміда», Луківська с/р -ППЧ, дит.садок, насосна, дім.молитви, ФОП Куць – магазин, льононасінева, укрзалізниця - резерв, ФОП Печоха - кафе «Мрія» с.м.т.Луків вул. Шевченка, Миру, Грушевського, Жовтнева, Ковельська, Незалежності, Кузніцова, Заводська, Мольєва, Робітнича, Молодіжна, Ватутіна, Січових Стрільців,Паркова, О.Пчілки, Вишнева.4. ПЛ-0,4 кВКТП-339 09:30-12:30 ФГ «Соломія» - КЗС с.Кульчин5. ПЛ-0,4 кВКТП-3 13:00-16:30 ФГ «Соломія» - тр.бр. с.Кульчин