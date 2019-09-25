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Спецтема: Е-декларації: чим багаті волинські посадовці
 

Чим багатий позафракційний депутат Луцькради Микола Яручик. ДЕКЛАРАЦІЯ

Чим багатий позафракційний депутат Луцькради Микола Яручик. ДЕКЛАРАЦІЯ
Позафракційний депутат Луцької міської ради Микола Яручик минулоріч заробив понад 912 тисяч гривень як підприємець та купив у 2019 році автівку, офісне приміщення і квартиру.

Про це йдеться у його декларації, розміщеній на сайті НАЗК.

Відомо, що депутат володіє земельною ділянкою площею 2070 м.кв. у селі Рованці Луцького району, а ще у цьому селі впродовж останніх декількох років він будує житловий будинок площею 240 м.кв., який і досі має статус незавершеного будівництва.

Окрім того, Микола Яручик задекларував нерухомість у Луцьку – квартири площею 32,8 м.кв., 54,1 м.кв. та 67 м.кв. Є в декларації ще три квартири в обласному центрі Волині: одна на 41,6 кв.м та дві по 41,7 «квадрати». Має Микола Яручик і офіс в Луцьку, площа якого складає 41,6 м.кв. Також володіє двома торговельними павільйонами площею 18 м.кв. і частиною приміщення соціального-побутового торгового закладу на 74 «квадрати».

Із 2008 року депутат їздить на автівці Kia Sorento 2008 року випуску, а у серпні 2019-го року придбав ще й MERCEDES-BENZ 2016-го року. Із 2002 року обранець громади також володіє 30% від загального капіталу у ТзОВ «Апельсин».

У 2019 році депутат отримав 912 773 тис грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, що в середньому складає понад 76 тисяч в місяць. В грошових активах задекларував 2 480 000 гривень готівкою, 151 239 гривень – на банківських рахунках.

Окрім того, він керівником Волинського обласного благодійного фонду «Миколи Яручика».

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Теги: Микола Яручик, декларація, гроші, Луцькрада
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