Чим багатий позафракційний депутат Луцькради Микола Яручик. ДЕКЛАРАЦІЯ

Микола Яручик минулоріч заробив понад 912 тисяч гривень як підприємець та купив у 2019 році автівку, офісне приміщення і квартиру.



Про це йдеться у його декларації, розміщеній на



Відомо, що депутат володіє земельною ділянкою площею 2070 м.кв. у селі Рованці Луцького району, а ще у цьому селі впродовж останніх декількох років він будує житловий будинок площею 240 м.кв., який і досі має статус незавершеного будівництва.



Окрім того, Микола Яручик задекларував нерухомість у Луцьку – квартири площею 32,8 м.кв., 54,1 м.кв. та 67 м.кв. Є в декларації ще три квартири в обласному центрі Волині: одна на 41,6 кв.м та дві по 41,7 «квадрати». Має Микола Яручик і офіс в Луцьку, площа якого складає 41,6 м.кв. Також володіє двома торговельними павільйонами площею 18 м.кв. і частиною приміщення соціального-побутового торгового закладу на 74 «квадрати».



Із 2008 року депутат їздить на автівці Kia Sorento 2008 року випуску, а у серпні 2019-го року придбав ще й MERCEDES-BENZ 2016-го року. Із 2002 року обранець громади також володіє 30% від загального капіталу у ТзОВ «Апельсин».



У 2019 році депутат отримав 912 773 тис грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, що в середньому складає понад 76 тисяч в місяць. В грошових активах задекларував 2 480 000 гривень готівкою, 151 239 гривень – на банківських рахунках.



Окрім того, він керівником Волинського обласного благодійного фонду «Миколи Яручика».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Позафракційний депутат Луцької міської радиминулоріч заробив понад 912 тисяч гривень як підприємець та купив у 2019 році автівку, офісне приміщення і квартиру.Про це йдеться у його декларації, розміщеній на сайті НАЗК.Відомо, що депутат володіє земельною ділянкою площею 2070 м.кв. у селі Рованці Луцького району, а ще у цьому селі впродовж останніх декількох років він будує житловий будинок площею 240 м.кв., який і досі має статус незавершеного будівництва.Окрім того, Микола Яручик задекларував нерухомість у Луцьку – квартири площею 32,8 м.кв., 54,1 м.кв. та 67 м.кв. Є в декларації ще три квартири в обласному центрі Волині: одна на 41,6 кв.м та дві по 41,7 «квадрати». Має Микола Яручик і офіс в Луцьку, площа якого складає 41,6 м.кв. Також володіє двома торговельними павільйонами площею 18 м.кв. і частиною приміщення соціального-побутового торгового закладу на 74 «квадрати».Із 2008 року депутат їздить на автівці Kia Sorento 2008 року випуску, а у серпні 2019-го року придбав ще й MERCEDES-BENZ 2016-го року. Із 2002 року обранець громади також володіє 30% від загального капіталу у ТзОВ «Апельсин».У 2019 році депутат отримав 912 773 тис грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю, що в середньому складає понад 76 тисяч в місяць. В грошових активах задекларував 2 480 000 гривень готівкою, 151 239 гривень – на банківських рахунках.Окрім того, він керівником Волинського обласного благодійного фонду «Миколи Яручика».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію