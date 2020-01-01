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Вигниває середина: столичні науковці оглянули Лесин ясен у Луцьку. ВІДЕО

Вигниває середина: столичні науковці оглянули Лесин ясен у Луцьку. ВІДЕО
Двохсотлітній ясен у Луцьку потребує санітарної чистки сухих гілок та балансування крони. Такого висновку дійшли науковці, які напередодні обстежували дерево.

Якщо ясен «оздоровити», він може простояти ще десятки років, - розповів Суспільному науковець Анатолій Кушнірук.

Нагадаємо, наприкінці квітня дерево обстежили місцеві екологи і склали акт про погіршення його стану. Дереву – 200 років, за переказами, говорить науковиця волинського університету Тетяна Данилюк-Терещук, біля нього в дитинстві проводила час Леся Українка.

Для порятунку дерева місцеві екологи покликали столичних науковців. Вони обстежуватимуть дерево упродовж двох тижнів, тоді представлять свої рекомендації. За роботу їм із міського бюджету заплатять 48 тисяч гривень. Напередодні науковці оглянули дерево та озвучили перші експертні висновки.

Кандидат біологічних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України Анатолій Кушнір: "Перше, що ми будемо рекомендувати, - зробити санітарну чистку дерева, бо багато сухих гілок. На перспективу треба зробити баланс крони, бо тут замок, багато людей і дерево має нахил".

Керівниця відділу екології Луцької міськради Оксана Лисак: "Спеціалістів цієї галузі в Україні дуже мало , тому довелося залучати з Києва. Бачили, що тут працює, крім науковців, і група альпіністів".

За роботу київським науковцям з міського бюджету заплатять 48 тисяч гривень, - розповіла керівниця відділу екології міськради.


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Теги: Лесин ясен, дерево, науковці
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