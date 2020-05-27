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В Україні закриють кілька в'язниць

В Україні закриють кілька в'язниць
Міністерство юстиції вирішило скоротити кількість в’язниць в Україні.

Найближчим часом відомство оголосить перелік з дев’яти в’язниць, де почнеться зупинка роботи, - повідомляє ФактиICTV.

Очільник профільного мністерства Денис Малюська запевнив, що в Україні жодна в’язниця не заповнена на 100%, на відміну від слідчих ізоляторів.

"Не в’язниці переповнені, а СІЗО: Київ, Одеса, Херсон, де наповнення часто більше ніж 100%. Майже жодна в’язниця не заповнена на 100%, тому є сенс їх закрити. Перший етап запустимо на цьому тижні і оголосимо список з дев’яти в’язниць, де стартує процес заморожування (звільнення персоналу, вивезення засуджених в інші місця утримання)", – повідомив Малюська.

Він додав, що держава не може собі дозволити утримання в’язниці, яка завантажена на 30-40%.

Також упродовж року в законодавство внесуть зміни, які дозволять відомству переходити на установи виконання покарань з комбінованим режимом безпеки.

"Це потрібно для економії коштів. В системі вкрай низька зарплата у працівників (8000 грн/міс.) І надвисокі витрати на утримання установ. Так ми зменшимо витрати, а коштом звільнень піднімемо оплату іншим працівникам", – зазначив міністр.

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Теги: Денис Малюська, Україна
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