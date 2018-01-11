У місті на Волині вандали понищили молоді дерева та майданчик на території дитсадка
Сьогодні, 15:42
Вандали понищили молоді деревця на території ЗДО №1 «Малятко» у Рожищі.
Неприємну новину повідомила директорка закладу Олена Андрощук, йдеться на сайті мерії.
За словами Олени Андрощук, невідомі поламали молоді деревця, понищили дитячий майданчик та розписали зневажливими написами двері з двору.
Про дії зловмисників повідомили правоохоронців.
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Неприємну новину повідомила директорка закладу Олена Андрощук, йдеться на сайті мерії.
За словами Олени Андрощук, невідомі поламали молоді деревця, понищили дитячий майданчик та розписали зневажливими написами двері з двору.
Про дії зловмисників повідомили правоохоронців.
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