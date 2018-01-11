У місті на Волині вандали понищили молоді дерева та майданчик на території дитсадка





Неприємну новину повідомила директорка закладу Олена Андрощук, йдеться на сайті мерії.



За словами Олени Андрощук, невідомі поламали молоді деревця, понищили дитячий майданчик та розписали зневажливими написами двері з двору.



Про дії зловмисників повідомили правоохоронців.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вандали понищили молоді деревця на території ЗДО №1 «Малятко» у Рожищі.Неприємну новину повідомила директорка закладу, йдеться на сайті мерії.За словами Олени Андрощук, невідомі поламали молоді деревця, понищили дитячий майданчик та розписали зневажливими написами двері з двору.Про дії зловмисників повідомили правоохоронців.

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