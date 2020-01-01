Волинський лікар розповів, що коронавірус негативно впливає на нервову систему. ВІДЕО
Сьогодні, 04:43
Одним із клінічних проявів коронавірусної інфекції COVID-19 є порушення психіки.
Про це розповів кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного й інфекційного №2 відділень Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Інформує ІА "Конкурент".
Зі слів Олега Яковенка, у пацієнтів, які лікуються у їхній лікарні, медики часто спостерігають нервові розлади.
"Хтось плаче, хтось – в якомусь ейфоричному стані, хтось – в депресивному стані, в когось – безсоння. На жаль, ця хвороба має негативний вплив і на нервову систему", – зазначив лікар.
Проте, зауважив Олег Яковенко, у медзакладі є лікар-невролог, який надає допомогу пацієнтам і всі вони виписуються з позитивною динамікою.
Лікар додав, що із запровадженням карантину люди часто відчувають стрес, зменшився час перебування на свіжому повітрі, що призводить до нестачі кисню, а це, своєю чергою, негативно впливає на нервову систему.
Деталі - в сюжеті Андрія Гнатюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це розповів кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного й інфекційного №2 відділень Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Інформує ІА "Конкурент".
Зі слів Олега Яковенка, у пацієнтів, які лікуються у їхній лікарні, медики часто спостерігають нервові розлади.
"Хтось плаче, хтось – в якомусь ейфоричному стані, хтось – в депресивному стані, в когось – безсоння. На жаль, ця хвороба має негативний вплив і на нервову систему", – зазначив лікар.
Проте, зауважив Олег Яковенко, у медзакладі є лікар-невролог, який надає допомогу пацієнтам і всі вони виписуються з позитивною динамікою.
Лікар додав, що із запровадженням карантину люди часто відчувають стрес, зменшився час перебування на свіжому повітрі, що призводить до нестачі кисню, а це, своєю чергою, негативно впливає на нервову систему.
Деталі - в сюжеті Андрія Гнатюка.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Волинський лікар розповів, що коронавірус негативно впливає на нервову систему. ВІДЕО
Сьогодні, 04:43
У Луцьку хочуть продати будівлю оздоровчого комплексу
Сьогодні, 03:37
У Шацьку жінка інфікувалась коронавірусом від родички
Сьогодні, 00:20