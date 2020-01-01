Волинський лікар розповів, що коронавірус негативно впливає на нервову систему. ВІДЕО





Про це розповів кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного й інфекційного №2 відділень Волинської обласної клінічної лікарні Олег Яковенко. Інформує



Зі слів Олега Яковенка, у пацієнтів, які лікуються у їхній лікарні, медики часто спостерігають нервові розлади.



"Хтось плаче, хтось – в якомусь ейфоричному стані, хтось – в депресивному стані, в когось – безсоння. На жаль, ця хвороба має негативний вплив і на нервову систему", – зазначив лікар.



Проте, зауважив Олег Яковенко, у медзакладі є лікар-невролог, який надає допомогу пацієнтам і всі вони виписуються з позитивною динамікою.



Лікар додав, що із запровадженням карантину люди часто відчувають стрес, зменшився час перебування на свіжому повітрі, що призводить до нестачі кисню, а це, своєю чергою, негативно впливає на нервову систему.



Деталі - в сюжеті Андрія Гнатюка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одним із клінічних проявів коронавірусної інфекції COVID-19 є порушення психіки.Про це розповів кандидат медичних наук, завідувач пульмонологічного й інфекційного №2 відділень Волинської обласної клінічної лікарні. Інформує ІА "Конкурент" Зі слів Олега Яковенка, у пацієнтів, які лікуються у їхній лікарні, медики часто спостерігають нервові розлади."Хтось плаче, хтось – в якомусь ейфоричному стані, хтось – в депресивному стані, в когось – безсоння. На жаль, ця хвороба має негативний вплив і на нервову систему", – зазначив лікар.Проте, зауважив Олег Яковенко, у медзакладі є лікар-невролог, який надає допомогу пацієнтам і всі вони виписуються з позитивною динамікою.Лікар додав, що із запровадженням карантину люди часто відчувають стрес, зменшився час перебування на свіжому повітрі, що призводить до нестачі кисню, а це, своєю чергою, негативно впливає на нервову систему.Деталі - в сюжеті

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