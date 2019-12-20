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У селі на Волині розпочали будівництво нової амбулаторії

У селі на Волині розпочали будівництво нової амбулаторії
Сьогодні, 1 червня, стартував початок нового будівництва амбулаторії загальної практики сімейної медицини в селі Красноволя Маневицького району.

Про це повідомляє Маневицька РДА.

Амбулаторія обслуговуватиме жителів Красновільської та Великоосницької сільських рад.

Сьогодні виїхали оглянути місце нового будівництва та обговорити дискусійні питання: перший заступник голови райдержадміністрації Андрій Бурак; начальник управління капітального будівництва Департаменту інфраструктури Волинської ОДА Іван Корчук; директор КП "Маневицький РЦПМСД" Тетяна Самчук; Красновільський сільський голова Федір Світач; проектувальник ТзОВ "ЗАХІДКОМУНПРОЕКТ", технічний нагляд Яцюк Є.В. генеральний підрядник ПП "АТЛАНТ-3000" в особі Бугайова Олега Анатолійовича.

У селі на Волині розпочали будівництво нової амбулаторії
У селі на Волині розпочали будівництво нової амбулаторії
У селі на Волині розпочали будівництво нової амбулаторії

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Теги: Маневицька РДА, нова амбулаторія
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