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24-річний волинянин купив в інтернеті неіснуючий телефон

24-річний волинянин купив в інтернеті неіснуючий телефон
Шахраї ошукали ковельчанина, що хотів придбати телефон в інтернеті.

Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.

1 червня до Ковельського відділу поліції звернувся 24-річний ковельчанин та повідомив, що зловмисник ошукав його під час інтернет-покупки мобільного телефону.

Молодик сплатив 4600 гривень за покупку, а товар не отримав.

Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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Теги: шахрайство, телефон
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