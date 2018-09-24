24-річний волинянин купив в інтернеті неіснуючий телефон





Про це інформує Ковельський відділ поліції ГУНП у Волинській області.



1 червня до Ковельського відділу поліції звернувся 24-річний ковельчанин та повідомив, що зловмисник ошукав його під час інтернет-покупки мобільного телефону.



Молодик сплатив 4600 гривень за покупку, а товар не отримав.



Працівники Ковельського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за фактом шахрайства та встановлюють особу, причетну до вчинення злочину.

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