Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках





Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.



За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з розвитком та формуванням дощового паводку очікується вихід води на заплаву: 2-3 червня на р. Дністер - пост Заліщики (Тернопільська область).



3-5 червня на окремих ділянках річок басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.).





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