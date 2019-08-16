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Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках

Волинян попереджають про підвищення рівня води у річках
Волинян попереджають про зміну гідрологічної ситуації в області через затяжні дощі.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

За даними УкрГідрометцентру, у зв'язку з розвитком та формуванням дощового паводку очікується вихід води на заплаву: 2-3 червня на р. Дністер - пост Заліщики (Тернопільська область).

3-5 червня на окремих ділянках річок басейну Захiдного Бугу (Львiвська, Волинська обл.).


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Теги: попередження, рівень води, дощі
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