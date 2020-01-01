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У волинському виші розвиватимуть лучництво

У волинському виші розвиватимуть лучництво
В Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки працюватимуть над розвитком стрільби з лука на рівні з іншими видами спорту.

Про це йдеться на сайті вишу.

Очільник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось нещодавно зустрівся із засновниками Громадської організації "Федерація стрільби з лука Волинської області" Майєю Москвич та Олегом Дучимінським та спортсменами клубу стрільби з лука “Archers Birds”.

За словами ректора Університету, зустіч була результативною, адже під час неї обговорили всі можливі варіанти співпраці закладу вищої освіти та спортсменів-лучників.

"В Університеті Лесі Українки буде розвиватися цей вид спорту", - резюмував Анатолій Цьось та побажав команді Archers Birds та її тренерам успіхів.

Стрільба з лука є олімпійським видом спорту. Стрільба з лука включена до програми Літніх Олімпійських ігор з 1900 року. У Луцьку перша і єдина секція стрільби з лука почала роботу у серпні 2019 року. Її заснувала переможниця "Ігор Нескорених", ветеранка Майя Москвич.

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Теги: Волинь, спорт, освіта, СНУ
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