У волинському виші розвиватимуть лучництво
Сьогодні, 08:10
В Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки працюватимуть над розвитком стрільби з лука на рівні з іншими видами спорту.
Про це йдеться на сайті вишу.
Очільник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось нещодавно зустрівся із засновниками Громадської організації "Федерація стрільби з лука Волинської області" Майєю Москвич та Олегом Дучимінським та спортсменами клубу стрільби з лука “Archers Birds”.
За словами ректора Університету, зустіч була результативною, адже під час неї обговорили всі можливі варіанти співпраці закладу вищої освіти та спортсменів-лучників.
"В Університеті Лесі Українки буде розвиватися цей вид спорту", - резюмував Анатолій Цьось та побажав команді Archers Birds та її тренерам успіхів.
Стрільба з лука є олімпійським видом спорту. Стрільба з лука включена до програми Літніх Олімпійських ігор з 1900 року. У Луцьку перша і єдина секція стрільби з лука почала роботу у серпні 2019 року. Її заснувала переможниця "Ігор Нескорених", ветеранка Майя Москвич.
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Про це йдеться на сайті вишу.
Очільник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Анатолій Цьось нещодавно зустрівся із засновниками Громадської організації "Федерація стрільби з лука Волинської області" Майєю Москвич та Олегом Дучимінським та спортсменами клубу стрільби з лука “Archers Birds”.
За словами ректора Університету, зустіч була результативною, адже під час неї обговорили всі можливі варіанти співпраці закладу вищої освіти та спортсменів-лучників.
"В Університеті Лесі Українки буде розвиватися цей вид спорту", - резюмував Анатолій Цьось та побажав команді Archers Birds та її тренерам успіхів.
Стрільба з лука є олімпійським видом спорту. Стрільба з лука включена до програми Літніх Олімпійських ігор з 1900 року. У Луцьку перша і єдина секція стрільби з лука почала роботу у серпні 2019 року. Її заснувала переможниця "Ігор Нескорених", ветеранка Майя Москвич.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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