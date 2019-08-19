З'явилися нові препарати: реєстр «Доступні ліки» – розширили





Про це повідомляє



1 червня оприлюднили наказ МОЗ № 1284, яким затверджений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації на 28 травня 2019 р. З наказом можна ознайомитися за



З 246 лікарських засобів, які входять до програми «Доступні ліки» 77 можна отримати безплатно. Це — на 4 більше, ніж було у попередньому реєстрі. Також до нового реєстру додані 7 нових лікарських засобів.



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З 246 лікарських засобів 187 — для лікування серцево-судинних захворювань, 43 – діабету ІІ типу, 15 – бронхіальної астми та один лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб.



Найбільша кількість лікарських засобів з міжнародними непатентованими назвами — амлодипін (33) та метформін (33).



З повним переліком ліків можна ознайомитися



За словами в.о. начальника відділу роботи з договорами з аптеками НСЗУ Ірина Ліштаби, наразі понад 2,19 млн пацієнтів в Україні отримали ліки за програмою реімбурсації.



А загалом вже виписали понад 14,38 млн е-рецептів.



Довідково:



Програма реімбурсації «Доступні ліки» працює з 1 квітня 2017 року, завдяки їй пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу чи бронхіальну астму, можуть отримати потрібні їм ліки за рецептом свого лікаря первинки в аптеці безплатно, або з незначною доплатою.



З 1 квітня 2019 року програма реімбурсації перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України і працює за новими правилами — відпуск лікарських засобів відбувається лише за електронними рецептами. Це дає можливість людині отримати потрібні їй ліки в будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі, незалежно від місця виписування рецепту. Програма з бюджетоорієнтованої стала пацієнтоорієнтованою.



Найбільший відсоток користувачів програми саме серед тих, хто потребує фінансового захисту. Програма дозволяє зменшити особисті витрати українців на лікування, зокрема:



– 11,5% свого доходу у середньому щомісяця заощаджують люди віком 65+, які отримують мінімальну пенсію;



– 63% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину — батьки малечі до 5 років;



– 35% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину — родина, де є діти від 6 до 17 років.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У реєстрі – 246 позицій лікарських засобів. Серед яких 7 нових, яких не було в попередніх реєстрах.Про це повідомляє НСЗУ 1 червня оприлюднили наказ МОЗ № 1284, яким затверджений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації на 28 травня 2019 р. З наказом можна ознайомитися за посиланням З 246 лікарських засобів, які входять до програми «Доступні ліки» 77 можна отримати безплатно. Це — на 4 більше, ніж було у попередньому реєстрі. Також до нового реєстру додані 7 нових лікарських засобів.Читайте також: Шацьк: для медичних працівників амбулаторії придбають службове автоЗ 246 лікарських засобів 187 — для лікування серцево-судинних захворювань, 43 – діабету ІІ типу, 15 – бронхіальної астми та один лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб.Найбільша кількість лікарських засобів з міжнародними непатентованими назвами — амлодипін (33) та метформін (33).З повним переліком ліків можна ознайомитися тут За словами в.о. начальника відділу роботи з договорами з аптеками НСЗУ, наразі понад 2,19 млн пацієнтів в Україні отримали ліки за програмою реімбурсації.А загалом вже виписали понад 14,38 млн е-рецептів.Програма реімбурсації «Доступні ліки» працює з 1 квітня 2017 року, завдяки їй пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу чи бронхіальну астму, можуть отримати потрібні їм ліки за рецептом свого лікаря первинки в аптеці безплатно, або з незначною доплатою.З 1 квітня 2019 року програма реімбурсації перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України і працює за новими правилами — відпуск лікарських засобів відбувається лише за електронними рецептами. Це дає можливість людині отримати потрібні їй ліки в будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі, незалежно від місця виписування рецепту. Програма з бюджетоорієнтованої стала пацієнтоорієнтованою.Найбільший відсоток користувачів програми саме серед тих, хто потребує фінансового захисту. Програма дозволяє зменшити особисті витрати українців на лікування, зокрема:– 11,5% свого доходу у середньому щомісяця заощаджують люди віком 65+, які отримують мінімальну пенсію;– 63% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину — батьки малечі до 5 років;– 35% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину — родина, де є діти від 6 до 17 років.

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