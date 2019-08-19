З'явилися нові препарати: реєстр «Доступні ліки» – розширили
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У реєстрі – 246 позицій лікарських засобів. Серед яких 7 нових, яких не було в попередніх реєстрах.
Про це повідомляє НСЗУ.
1 червня оприлюднили наказ МОЗ № 1284, яким затверджений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації на 28 травня 2019 р. З наказом можна ознайомитися за посиланням.
З 246 лікарських засобів, які входять до програми «Доступні ліки» 77 можна отримати безплатно. Це — на 4 більше, ніж було у попередньому реєстрі. Також до нового реєстру додані 7 нових лікарських засобів.
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З 246 лікарських засобів 187 — для лікування серцево-судинних захворювань, 43 – діабету ІІ типу, 15 – бронхіальної астми та один лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб.
Найбільша кількість лікарських засобів з міжнародними непатентованими назвами — амлодипін (33) та метформін (33).
З повним переліком ліків можна ознайомитися тут.
За словами в.о. начальника відділу роботи з договорами з аптеками НСЗУ Ірина Ліштаби, наразі понад 2,19 млн пацієнтів в Україні отримали ліки за програмою реімбурсації.
А загалом вже виписали понад 14,38 млн е-рецептів.
Довідково:
Програма реімбурсації «Доступні ліки» працює з 1 квітня 2017 року, завдяки їй пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу чи бронхіальну астму, можуть отримати потрібні їм ліки за рецептом свого лікаря первинки в аптеці безплатно, або з незначною доплатою.
З 1 квітня 2019 року програма реімбурсації перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України і працює за новими правилами — відпуск лікарських засобів відбувається лише за електронними рецептами. Це дає можливість людині отримати потрібні їй ліки в будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі, незалежно від місця виписування рецепту. Програма з бюджетоорієнтованої стала пацієнтоорієнтованою.
Найбільший відсоток користувачів програми саме серед тих, хто потребує фінансового захисту. Програма дозволяє зменшити особисті витрати українців на лікування, зокрема:
– 11,5% свого доходу у середньому щомісяця заощаджують люди віком 65+, які отримують мінімальну пенсію;
– 63% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину — батьки малечі до 5 років;
– 35% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину — родина, де є діти від 6 до 17 років.
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Про це повідомляє НСЗУ.
1 червня оприлюднили наказ МОЗ № 1284, яким затверджений Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації на 28 травня 2019 р. З наказом можна ознайомитися за посиланням.
З 246 лікарських засобів, які входять до програми «Доступні ліки» 77 можна отримати безплатно. Це — на 4 більше, ніж було у попередньому реєстрі. Також до нового реєстру додані 7 нових лікарських засобів.
Читайте також: Шацьк: для медичних працівників амбулаторії придбають службове авто
З 246 лікарських засобів 187 — для лікування серцево-судинних захворювань, 43 – діабету ІІ типу, 15 – бронхіальної астми та один лікарський засіб для лікування ревматичних хвороб.
Найбільша кількість лікарських засобів з міжнародними непатентованими назвами — амлодипін (33) та метформін (33).
З повним переліком ліків можна ознайомитися тут.
За словами в.о. начальника відділу роботи з договорами з аптеками НСЗУ Ірина Ліштаби, наразі понад 2,19 млн пацієнтів в Україні отримали ліки за програмою реімбурсації.
А загалом вже виписали понад 14,38 млн е-рецептів.
Довідково:
Програма реімбурсації «Доступні ліки» працює з 1 квітня 2017 року, завдяки їй пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу чи бронхіальну астму, можуть отримати потрібні їм ліки за рецептом свого лікаря первинки в аптеці безплатно, або з незначною доплатою.
З 1 квітня 2019 року програма реімбурсації перейшла в адміністрування Національної служби здоров’я України і працює за новими правилами — відпуск лікарських засобів відбувається лише за електронними рецептами. Це дає можливість людині отримати потрібні їй ліки в будь-якій аптеці, яка бере участь у програмі, незалежно від місця виписування рецепту. Програма з бюджетоорієнтованої стала пацієнтоорієнтованою.
Найбільший відсоток користувачів програми саме серед тих, хто потребує фінансового захисту. Програма дозволяє зменшити особисті витрати українців на лікування, зокрема:
– 11,5% свого доходу у середньому щомісяця заощаджують люди віком 65+, які отримують мінімальну пенсію;
– 63% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину — батьки малечі до 5 років;
– 35% від мінімального прожиткового мінімуму на дитину — родина, де є діти від 6 до 17 років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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