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Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО

Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО
На митному посту "Ягодин" вилучили незадекларований товар вартістю понад 228 тисяч гривень.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

11 червня прямуючи з Республіки Польща в Україну в зону митного контролю Волинської митниці Держмитслужби заїхав вантажний автомобіль марки DAFпід керування громадянина України.
До митного контролю митному органу подано товаросупровідні документи, згідно яких переміщується зернозбиральний комбайн марки «CLAAS».

В результаті повного митного огляду зазначеного транспортного засобу, крім заявлених в митній декларації товарів, виявили сенсори глюкози «FREESTYLE LIBRE».

Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція даної статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО
Через «Ягодин» хотіли незаконно провезти медичні товари. ФОТО

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Теги: Ягодин, волинська митниця, контрабанда
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