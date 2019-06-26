BlaBlaCar повернув автобуси і оголосив про нові заходи безпеки





Тепер під час бронювання поїздки можна обрати водія, який їхатиме тільки з одним пасажиром заради дотримання соціальної дистанції, пишуть



Також BlaBlaCar під час публікації або бронювання поїздки нагадуватиме усім користувачам про обмежувальні заходи під час подорожей.



Крім того, сервіс відкрив бронювання автобусних поїздок.

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