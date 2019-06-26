BlaBlaCar повернув автобуси і оголосив про нові заходи безпеки
Сьогодні, 03:29
Сервіс пошуку попутників BlaBlaCar додав функцію “тільки одна людина на задньому сидінні”.
Тепер під час бронювання поїздки можна обрати водія, який їхатиме тільки з одним пасажиром заради дотримання соціальної дистанції, пишуть Факти.
Також BlaBlaCar під час публікації або бронювання поїздки нагадуватиме усім користувачам про обмежувальні заходи під час подорожей.
Крім того, сервіс відкрив бронювання автобусних поїздок.
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Тепер під час бронювання поїздки можна обрати водія, який їхатиме тільки з одним пасажиром заради дотримання соціальної дистанції, пишуть Факти.
Також BlaBlaCar під час публікації або бронювання поїздки нагадуватиме усім користувачам про обмежувальні заходи під час подорожей.
Крім того, сервіс відкрив бронювання автобусних поїздок.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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