Волинянин під час роботи у полі виявив небезпечну знахідку





Так, 11 червня, сапери працювали у Ковельському районі: біля села Дубове вони виявили 5 артилерійських снарядів та мінометну міну, - інформує ДСНС України у Волинській області.



А поблизу водойми у селі Любитів вилучили 3 авіабомби ФАБ-50. Усі боєприпаси знищили у спеціально відведених місцях.



Напередодні мешканець села Смідин Старовижівського району під час роботи у полі натрапив на підозрілий предмет.



Тож піротехніки, які прибули за викликом, з’ясували, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм. Небезпечну знахідку знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Піротехніки ДСНС знешкодили 10 боєприпасів, виявлених на території області.Так, 11 червня, сапери працювали у Ковельському районі: біля села Дубове вони виявили 5 артилерійських снарядів та мінометну міну, - інформує ДСНС України у Волинській області.А поблизу водойми у селі Любитів вилучили 3 авіабомби ФАБ-50. Усі боєприпаси знищили у спеціально відведених місцях.Напередодні мешканець села Смідин Старовижівського району під час роботи у полі натрапив на підозрілий предмет.Тож піротехніки, які прибули за викликом, з’ясували, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм. Небезпечну знахідку знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.

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