Волинянин під час роботи у полі виявив небезпечну знахідку
Сьогодні, 19:35
Піротехніки ДСНС знешкодили 10 боєприпасів, виявлених на території області.
Так, 11 червня, сапери працювали у Ковельському районі: біля села Дубове вони виявили 5 артилерійських снарядів та мінометну міну, - інформує ДСНС України у Волинській області.
А поблизу водойми у селі Любитів вилучили 3 авіабомби ФАБ-50. Усі боєприпаси знищили у спеціально відведених місцях.
Напередодні мешканець села Смідин Старовижівського району під час роботи у полі натрапив на підозрілий предмет.
Тож піротехніки, які прибули за викликом, з’ясували, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм. Небезпечну знахідку знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.
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Так, 11 червня, сапери працювали у Ковельському районі: біля села Дубове вони виявили 5 артилерійських снарядів та мінометну міну, - інформує ДСНС України у Волинській області.
А поблизу водойми у селі Любитів вилучили 3 авіабомби ФАБ-50. Усі боєприпаси знищили у спеціально відведених місцях.
Напередодні мешканець села Смідин Старовижівського району під час роботи у полі натрапив на підозрілий предмет.
Тож піротехніки, які прибули за викликом, з’ясували, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм. Небезпечну знахідку знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.
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