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Волинянин під час роботи у полі виявив небезпечну знахідку

Волинянин під час роботи у полі виявив небезпечну знахідку
Піротехніки ДСНС знешкодили 10 боєприпасів, виявлених на території області.

Так, 11 червня, сапери працювали у Ковельському районі: біля села Дубове вони виявили 5 артилерійських снарядів та мінометну міну, - інформує ДСНС України у Волинській області.

А поблизу водойми у селі Любитів вилучили 3 авіабомби ФАБ-50. Усі боєприпаси знищили у спеціально відведених місцях.

Напередодні мешканець села Смідин Старовижівського району під час роботи у полі натрапив на підозрілий предмет.

Тож піротехніки, які прибули за викликом, з’ясували, що це артилерійський снаряд калібру 76 мм. Небезпечну знахідку знищили шляхом підриву у спеціально відведеному місці.


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Теги: снаряди, сапери, Волинь
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