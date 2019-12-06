У «ПортCity» - знижки на спортивний одяг та взуття*
Сьогодні, 18:08
Магазини, які діють на території ТРЦ ПортCity, пропонують для лучан спортивний одяг та взуття за вигідними цінами.
До вашої уваги - добірка вигідних пропозицій від магазинів спортивного вбрання, що працюють на території ТРЦ ПортCity.
⠀
- Columbia: -30% від загальної суми, при купівлі 2 речей, -20% при купівлі 1 речі, діє до 18.06
- Cropp: -30% на вибрані категорії товару, діє до 16.06
- Diverse: -30% на нову колекцію, -50% на попередню колекцію, діє до 16.06
- In fit: знижка -100грн на вітаміни Optimum nutrition, діє до 17.06
- Joma: -30% на жіноче спортивне взуття, діє до повного розпродажу акційного товару
- Megasport: до -40%, діє до 17.06
- Sportcenter: до -50% міжсезоний розпродаж, діє до 26.06
- Лігаспорт: -50% на другу річ в чеку, діє до 16.06
- Спортландія: -50% на другу річ у чеку, діє до 15.06
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
До вашої уваги - добірка вигідних пропозицій від магазинів спортивного вбрання, що працюють на території ТРЦ ПортCity.
⠀
- Columbia: -30% від загальної суми, при купівлі 2 речей, -20% при купівлі 1 речі, діє до 18.06
- Cropp: -30% на вибрані категорії товару, діє до 16.06
- Diverse: -30% на нову колекцію, -50% на попередню колекцію, діє до 16.06
- In fit: знижка -100грн на вітаміни Optimum nutrition, діє до 17.06
- Joma: -30% на жіноче спортивне взуття, діє до повного розпродажу акційного товару
- Megasport: до -40%, діє до 17.06
- Sportcenter: до -50% міжсезоний розпродаж, діє до 26.06
- Лігаспорт: -50% на другу річ в чеку, діє до 16.06
- Спортландія: -50% на другу річ у чеку, діє до 15.06
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У «ПортCity» - знижки на спортивний одяг та взуття*
Сьогодні, 18:08
Як у спеку правильно носити маску
Сьогодні, 17:49
У Луцьку зіткнулися Lexus та автомобіль патрульних. ФОТО
Сьогодні, 17:19
Два викладачі волинського вишу стали докторами наук
Сьогодні, 17:05
11-річному онкохворому волинянину необхідні донори крові
Сьогодні, 16:57