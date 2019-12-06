У «ПортCity» - знижки на спортивний одяг та взуття*

Магазини, які діють на території ТРЦ ПортCity, пропонують для лучан спортивний одяг та взуття за вигідними цінами.До вашої уваги - добірка вигідних пропозицій від магазинів спортивного вбрання, що працюють на території ТРЦ ПортCity.- Columbia: -30% від загальної суми, при купівлі 2 речей, -20% при купівлі 1 речі, діє до 18.06- Cropp: -30% на вибрані категорії товару, діє до 16.06- Diverse: -30% на нову колекцію, -50% на попередню колекцію, діє до 16.06- In fit: знижка -100грн на вітаміни Optimum nutrition, діє до 17.06- Joma: -30% на жіноче спортивне взуття, діє до повного розпродажу акційного товару- Megasport: до -40%, діє до 17.06- Sportcenter: до -50% міжсезоний розпродаж, діє до 26.06- Лігаспорт: -50% на другу річ в чеку, діє до 16.06- Спортландія: -50% на другу річ у чеку, діє до 15.06