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У «ПортCity» - знижки на спортивний одяг та взуття*

У «ПортCity» - знижки на спортивний одяг та взуття*
Магазини, які діють на території ТРЦ ПортCity, пропонують для лучан спортивний одяг та взуття за вигідними цінами.

До вашої уваги - добірка вигідних пропозицій від магазинів спортивного вбрання, що працюють на території ТРЦ ПортCity.

- Columbia: -30% від загальної суми, при купівлі 2 речей, -20% при купівлі 1 речі, діє до 18.06

- Cropp: -30% на вибрані категорії товару, діє до 16.06

- Diverse: -30% на нову колекцію, -50% на попередню колекцію, діє до 16.06

- In fit: знижка -100грн на вітаміни Optimum nutrition, діє до 17.06

- Joma: -30% на жіноче спортивне взуття, діє до повного розпродажу акційного товару

- Megasport: до -40%, діє до 17.06

- Sportcenter: до -50% міжсезоний розпродаж, діє до 26.06

- Лігаспорт: -50% на другу річ в чеку, діє до 16.06

- Спортландія: -50% на другу річ у чеку, діє до 15.06

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Теги: акції, знижки, ПортСity
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