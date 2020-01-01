У Луцьку на коронавірус захворіли працівники відомої компанії «Жасмін»
Сьогодні, 12:54
У Луцьку за останню добу підтвердили 18 нових випадків коронавірусної інфекції.
Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що зареєстрували спалахи коронавірусу на ПрАТ «Луцьк Фудз» - 6 хворих, «Стелла пак» - 4, «Jasmine Lingerie» - 4.
Загалом з початку епідемії в Луцьку зафіксували 228 випадків COVID-19.
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Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що зареєстрували спалахи коронавірусу на ПрАТ «Луцьк Фудз» - 6 хворих, «Стелла пак» - 4, «Jasmine Lingerie» - 4.
Загалом з початку епідемії в Луцьку зафіксували 228 випадків COVID-19.
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