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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку на коронавірус захворіли працівники відомої компанії «Жасмін»

У Луцьку на коронавірус захворіли працівники відомої компанії «Жасмін»
У Луцьку за останню добу підтвердили 18 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що зареєстрували спалахи коронавірусу на ПрАТ «Луцьк Фудз» - 6 хворих, «Стелла пак» - 4, «Jasmine Lingerie» - 4.

Загалом з початку епідемії в Луцьку зафіксували 228 випадків COVID-19.

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Теги: ПрАТ «Луцьк Фудз», Жасмін, коронавірус
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