У Луцьку на коронавірус захворіли працівники відомої компанії «Жасмін»





Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.



Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що зареєстрували спалахи коронавірусу на ПрАТ «Луцьк Фудз» - 6 хворих, «Стелла пак» - 4, «Jasmine Lingerie» - 4.



Загалом з початку епідемії в Луцьку зафіксували 228 випадків COVID-19.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку за останню добу підтвердили 18 нових випадків коронавірусної інфекції.Про це йшлося в понеділок, 15 червня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що зареєстрували спалахи коронавірусу на ПрАТ «Луцьк Фудз» - 6 хворих, «Стелла пак» - 4, «Jasmine Lingerie» - 4.Загалом з початку епідемії в Луцьку зафіксували 228 випадків COVID-19.

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