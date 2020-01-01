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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Пенсіонери та безробітні: у Луцьку за добу – 20 нових хворих на коронавірус

Пенсіонери та безробітні: у Луцьку за добу – 20 нових хворих на коронавірус
У Луцьку за добу виявили 20 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це йшлося у вівторок, 16 червня, під час оперативної наради у Луцькраді.

В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт відзначив, що в області за добу виявили 61 нового хворого на COVID-19, із них у Луцьку – 20.

«Це, напевно, один із найбільших сплесків захворювання за весь час. У нас був 21 чоловік, але це були люди контактні, які вже знаходилися на карантині. Вони не ходили в місті, не спілкувалися, не ходили в магазини і знаходилися на самоізоляції. Сьогодні ми бачимо, що захворіло 20 людей і там є і пенсіонери, і непрацюючі, і люди різних професій. Про що це говорить? Хвороба живе своїм життям. Люди не знають, де вони інфікувалися, де відбулася передача хвороби», - сказав Пустовіт.

Посадовець закликав лучан дотримуватися усіх карантинних норм, аби ситуація не погіршилася. Зокрема, носити маски у громадських місцях.

«Учора біля Пенсійного фонду була ситуація: люди дотримувалися соціальної дистанції в 1,5 метра, але вийшов працівник, щоб зробити оголошення і всі зійшлися до нього, соціальна відстань зменшилася. Це профанація, а не дотримання безпечної відстані», - наголосив в.о. мера Луцька.

За словами Пустовіта, якщо кількість хворих у Луцьку різко зростатиме, у місті можуть припинити роботу раніше відкриті заклади, наприклад, дитсадки.

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Теги: коронавірус, Луцьк
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