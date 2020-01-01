Ксерокопії – у минулому: у додатку «Дія» з'явиться нова можливість





Про це написав у Facebook очільник Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров, передає

"Ми знайшли ще один спосіб, як установи та компанії прийматимуть Дію, а ви — користуватиметеся цифровими документами. Скоро запускаємо їх шерінг з Дії — можливість поділитися цифровою копією. Нарешті ви не повернетеся додому по паспорт, якщо на пошті відмовилися прийняти електронний", - написав він.



Так, за словами Федорова, ксерокопії залишаться в минулому.



"Під час отримання посилок або переказів у банку, вартість яких більше 5 000 грн, уже не треба підписувати паперові копії. Представнику офіційної організації потрібна тільки Дія 2.0 або e-mail, щоб отримати копію. Щодо механізму та захисту. Менеджер установи в разі запиту документа відсканує штрих-код у застосунку. Ви отримаєте повідомлення про запит банком/відділенням своєї копії паспорта. Достатньо підтвердити та вибрати спосіб передачі: через Дію або на мейл", - додав він.



Федоров наголошує, що цифровою копією не зможе скористатися зловмисник або третя сторона.



"Вкладений документ — підписаний цифровим підписом Дії та зашифрований. Ми вкажемо призначення копії та для кого видана. Дані передає сама людина. Дія їх не зберігає, а тільки запитує і доставляє до банку або іншої установи. Реєстр, де зберігаються дані, залишить цифровий слід операції", - підсумовує міністр.



Він наголошує, що це абсолютно нова логіка бізнес-процесу, розроблена інхауз-командою Diia Company.



"Зараз відпрацьовуємо технологію з НБУ та партнерами. Найближчі плани — зробити її доступною в торговельних установах та розробити дистанційний сервіс шерінгу", - акцентував увагу Федоров.



Нагадаємо, за чотири з половиною місяці роботи мобільного додатку “Дія” з’явилося 6 електронних документів та 3,6 млн користувачів.

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"Ми знайшли ще один спосіб, як установи та компанії прийматимуть Дію, а ви — користуватиметеся цифровими документами. Скоро запускаємо їх шерінг з Дії — можливість поділитися цифровою копією. Нарешті ви не повернетеся додому по паспорт, якщо на пошті відмовилися прийняти електронний", - написав він.Так, за словами Федорова, ксерокопії залишаться в минулому."Під час отримання посилок або переказів у банку, вартість яких більше 5 000 грн, уже не треба підписувати паперові копії. Представнику офіційної організації потрібна тільки Дія 2.0 або e-mail, щоб отримати копію. Щодо механізму та захисту. Менеджер установи в разі запиту документа відсканує штрих-код у застосунку. Ви отримаєте повідомлення про запит банком/відділенням своєї копії паспорта. Достатньо підтвердити та вибрати спосіб передачі: через Дію або на мейл", - додав він.Федоров наголошує, що цифровою копією не зможе скористатися зловмисник або третя сторона."Вкладений документ — підписаний цифровим підписом Дії та зашифрований. Ми вкажемо призначення копії та для кого видана. Дані передає сама людина. Дія їх не зберігає, а тільки запитує і доставляє до банку або іншої установи. Реєстр, де зберігаються дані, залишить цифровий слід операції", - підсумовує міністр.Він наголошує, що це абсолютно нова логіка бізнес-процесу, розроблена інхауз-командою Diia Company."Зараз відпрацьовуємо технологію з НБУ та партнерами. Найближчі плани — зробити її доступною в торговельних установах та розробити дистанційний сервіс шерінгу", - акцентував увагу Федоров.Нагадаємо, за чотири з половиною місяці роботи мобільного додатку “Дія” з’явилося 6 електронних документів та 3,6 млн користувачів.

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