Одіозний волинський суддя, який брав хабарі сіном та полуницею, знову постане на лаві підсудних

Івана Підгорного знову судитимуть. По четвертому колу. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу прокуратури, скасував ухвалу Тернопільського апеляційного суду і вчергове повернув справу про хабарництво на повторний розгляд.



Відповідну постанову Верховний Суд України ухвалив 10 червня 2020 року, - пише видання



У червні 2020-го виповнилося рівно 10 років, як суддя Ківерцівського районного суду Іван Підгорний потрапив під слідство. Він відомий своєю неперебірливістю щодо форм і способів подяки за потрібні рішення. У справі фігурують епізоди про одержання коштів і побутової техніки від громадян у 2008-му та у 2010-му роках.



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Вперше Підгорного засудили до умовного відбування покарання у 2012-му році, а вдруге — до реального з конфіскацією частини майна у 2017-му. Однак, вирок так і не виконали. Іван Підгорний не провів ні дня в закладах позбавлення волі через нібито важкі недуги.



Разом з тим він продовжував боротьбу за виправдання і поновлення на посаді. Захист Підгорного подав касацію і просив про відкладення розгляду справи доти, доки Велика палата Верховного Суду 16 січня 2019-го року прийняла постанову про недопустимість доказів, здобутих під час негласних слідчих дій, якщо всі процесуальні матеріали щодо них не були розкриті обвинуваченому і його адвокатам на етапі досудового розслідування. На думку Феміди, така ситуація нівелює змагальність в судовому процесі і позбавляє підсудного можливості в повній мірі скористатись своїм правом на захист.



5 березня 2019-го року Верховний Суд врешті розглянув скаргу і повернув справу на повторний розгляд в апеляцію. 11 жовтня 2019-го року Тернопільський апеляційний суд скасував вирок, повністю виправдавши суддю. Підгорному не були відкриті документи, на підставі яких відбулися слідчі дії. Тож всі докази, здобуті під час них, суд відніс до недопустимих.



Вже 21 жовтня 2019-го Іван Підгорний повернувся на своє робоче місце і почав розглядати справи. 29 жовтня обурені громадяни не пустили суддю на роботу. Пропрацювавши кілька місяців і досягнувши пенсійного віку, Іван Підгорний сам подав у відставку і через суд намагається стягнути з правоохоронних органів і судової адміністрації 2,5 мільйона гривень за, так би мовити, простій і спричинені йому моральні страждання.



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Але поки точилася боротьба за гроші, невинуватість Підгорного знову поставили під сумнів. 10 червня 2020-го Верховний Суд розглянув касаційну скаргу прокурора і ухвалив вчергове повернути справу про хабарництво в апеляційну інстанцію.



Прослухавши звукозапис засідання, Верховний Суд з’ясував, що під час слухання в Тернопільському апеляційному суді прокурор клопотав про відкриття стороні захисту матеріалів негласних слідчих дій і долучення їх до матеріалів справи, проте отримав відкоша. Крім того, йдеться у постанові, колегія суддів Тернопільського апеляційного під головуванням судді Ірини Лекан не допитавши свідків, оцінила їхні свідчення у першій інстанції як такі, що не доводять вини Івана Підгорного.



Поки що невідомо, в який саме суд цього разу потрапить справа Підгорного. Зате напевне можна сказати, що екссудді найближчим часом не відшкодують заявлених ним мільйонів в якості компенсації за нібито завдані моральні і матеріальні збитки. Провадження «заморозили» до остаточного рішення у справі про хабарництво.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ківерцівського суддюзнову судитимуть. По четвертому колу. Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу прокуратури, скасував ухвалу Тернопільського апеляційного суду і вчергове повернув справу про хабарництво на повторний розгляд.Відповідну постанову Верховний Суд України ухвалив 10 червня 2020 року, - пише видання Сила правди. У червні 2020-го виповнилося рівно 10 років, як суддя Ківерцівського районного суду Іван Підгорний потрапив під слідство. Він відомий своєю неперебірливістю щодо форм і способів подяки за потрібні рішення. У справі фігурують епізоди про одержання коштів і побутової техніки від громадян у 2008-му та у 2010-му роках.Вперше Підгорного засудили до умовного відбування покарання у 2012-му році, а вдруге — до реального з конфіскацією частини майна у 2017-му. Однак, вирок так і не виконали. Іван Підгорний не провів ні дня в закладах позбавлення волі через нібито важкі недуги.Разом з тим він продовжував боротьбу за виправдання і поновлення на посаді. Захист Підгорного подав касацію і просив про відкладення розгляду справи доти, доки Велика палата Верховного Суду 16 січня 2019-го року прийняла постанову про недопустимість доказів, здобутих під час негласних слідчих дій, якщо всі процесуальні матеріали щодо них не були розкриті обвинуваченому і його адвокатам на етапі досудового розслідування. На думку Феміди, така ситуація нівелює змагальність в судовому процесі і позбавляє підсудного можливості в повній мірі скористатись своїм правом на захист.5 березня 2019-го року Верховний Суд врешті розглянув скаргу і повернув справу на повторний розгляд в апеляцію. 11 жовтня 2019-го року Тернопільський апеляційний суд скасував вирок, повністю виправдавши суддю. Підгорному не були відкриті документи, на підставі яких відбулися слідчі дії. Тож всі докази, здобуті під час них, суд відніс до недопустимих.Вже 21 жовтня 2019-го Іван Підгорний повернувся на своє робоче місце і почав розглядати справи. 29 жовтня обурені громадяни не пустили суддю на роботу. Пропрацювавши кілька місяців і досягнувши пенсійного віку, Іван Підгорний сам подав у відставку і через суд намагається стягнути з правоохоронних органів і судової адміністрації 2,5 мільйона гривень за, так би мовити, простій і спричинені йому моральні страждання.Але поки точилася боротьба за гроші, невинуватість Підгорного знову поставили під сумнів. 10 червня 2020-го Верховний Суд розглянув касаційну скаргу прокурора і ухвалив вчергове повернути справу про хабарництво в апеляційну інстанцію.Прослухавши звукозапис засідання, Верховний Суд з’ясував, що під час слухання в Тернопільському апеляційному суді прокурор клопотав про відкриття стороні захисту матеріалів негласних слідчих дій і долучення їх до матеріалів справи, проте отримав відкоша. Крім того, йдеться у постанові, колегія суддів Тернопільського апеляційного під головуванням судді Ірини Лекан не допитавши свідків, оцінила їхні свідчення у першій інстанції як такі, що не доводять вини Івана Підгорного.Поки що невідомо, в який саме суд цього разу потрапить справа Підгорного. Зате напевне можна сказати, що екссудді найближчим часом не відшкодують заявлених ним мільйонів в якості компенсації за нібито завдані моральні і матеріальні збитки. Провадження «заморозили» до остаточного рішення у справі про хабарництво.

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