У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
Сьогодні, 10:03
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира площею 80,2 м2. Ціна – 59 500$.
Про це йдеться на сайті забудовника.
Які особливості квартири?
- Квартира має простору об'єднану вітальню та кухню (55 м2). Така площа кімнати - як уся 2-кімната квартира типового радянського планування.
- Спальня (18,2 м2) із двома вікнами. Це не лише вдвічі більше сонячного світла та свіжого повітря, а й можливість організувати комфортну робочу зону. Або ж для жінок - зручне місце для мейкапу із природнім освітленням.
- Роздільні ванна та санвузол.
- Квартира розташована на 3-му поверсі.
Чому обирають «Юпітер»?
Житловий комплекс «Юпітер», що складається з трьох чотириповерхових будинків з мансардами, розташований на межі Луцька та села Липини. Тут поєднано усі переваги тихого заміського життя із плюсами доступу до міської інфраструктури. Тому цей ЖК - ідеальний варіант для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.
Мешканці цінують «Юпітер» за те, що тут:
- Закрита територія комплексу
- Облаштована система "закритий двір"
- Доріжки вимощені тротуарною плиткою
- Паркомісця
- Вуличне освітлення
- Зелені насадження
- Сучасний великий дитячий майданчик
- Якісне наповнення м2 та центральні комунікації.
Ще одна перевага «Юпітера» - тут живуть дружні люди, які вміють бути хорошими сусідами. Не вірите? Перегляньте відео із Дня доброго сусіда.
Детальніше про цю квартиру та інше житло запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сайті забудовника.
Які особливості квартири?
- Квартира має простору об'єднану вітальню та кухню (55 м2). Така площа кімнати - як уся 2-кімната квартира типового радянського планування.
- Спальня (18,2 м2) із двома вікнами. Це не лише вдвічі більше сонячного світла та свіжого повітря, а й можливість організувати комфортну робочу зону. Або ж для жінок - зручне місце для мейкапу із природнім освітленням.
- Роздільні ванна та санвузол.
- Квартира розташована на 3-му поверсі.
Чому обирають «Юпітер»?
Житловий комплекс «Юпітер», що складається з трьох чотириповерхових будинків з мансардами, розташований на межі Луцька та села Липини. Тут поєднано усі переваги тихого заміського життя із плюсами доступу до міської інфраструктури. Тому цей ЖК - ідеальний варіант для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.
Мешканці цінують «Юпітер» за те, що тут:
- Закрита територія комплексу
- Облаштована система "закритий двір"
- Доріжки вимощені тротуарною плиткою
- Паркомісця
- Вуличне освітлення
- Зелені насадження
- Сучасний великий дитячий майданчик
- Якісне наповнення м2 та центральні комунікації.
Ще одна перевага «Юпітера» - тут живуть дружні люди, які вміють бути хорошими сусідами. Не вірите? Перегляньте відео із Дня доброго сусіда.
Детальніше про цю квартиру та інше житло запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
Сьогодні, 10:03
У Луцьку на автомобіль впало дерево
Сьогодні, 09:35
Поблизу Луцька – смертельна аварія, загинув 47-річний чоловік
Сьогодні, 09:28
У Луцьку відсьогодні перекриють перехрестя
Сьогодні, 09:25