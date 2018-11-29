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У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*

У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира площею 80,2 м2. Ціна – 59 500$.

Про це йдеться на сайті забудовника.

Які особливості квартири?

- Квартира має простору об'єднану вітальню та кухню (55 м2). Така площа кімнати - як уся 2-кімната квартира типового радянського планування.

- Спальня (18,2 м2) із двома вікнами. Це не лише вдвічі більше сонячного світла та свіжого повітря, а й можливість організувати комфортну робочу зону. Або ж для жінок - зручне місце для мейкапу із природнім освітленням.

- Роздільні ванна та санвузол.

- Квартира розташована на 3-му поверсі.
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*
У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*

Чому обирають «Юпітер»?

Житловий комплекс «Юпітер», що складається з трьох чотириповерхових будинків з мансардами, розташований на межі Луцька та села Липини. Тут поєднано усі переваги тихого заміського життя із плюсами доступу до міської інфраструктури. Тому цей ЖК - ідеальний варіант для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.

Мешканці цінують «Юпітер» за те, що тут:

- Закрита територія комплексу
- Облаштована система "закритий двір"
- Доріжки вимощені тротуарною плиткою
- Паркомісця
- Вуличне освітлення
- Зелені насадження
- Сучасний великий дитячий майданчик
- Якісне наповнення м2 та центральні комунікації.

Ще одна перевага «Юпітера» - тут живуть дружні люди, які вміють бути хорошими сусідами. Не вірите? Перегляньте відео із Дня доброго сусіда.



Детальніше про цю квартиру та інше житло запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»)

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?

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Теги: ЖК «Юпітер», 2-кімнатна квартира, продаж, реклама
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