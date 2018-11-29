У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира. ФОТО*

У ЖК «Юпітер» продається готова до заселення 2-кімнатна квартира площею 80,2 м2. Ціна – 59 500$.Про це йдеться на сайті забудовника.- Квартира має простору об'єднану вітальню та кухню (55 м2). Така площа кімнати - як уся 2-кімната квартира типового радянського планування.- Спальня (18,2 м2) із двома вікнами. Це не лише вдвічі більше сонячного світла та свіжого повітря, а й можливість організувати комфортну робочу зону. Або ж для жінок - зручне місце для мейкапу із природнім освітленням.- Роздільні ванна та санвузол.- Квартира розташована на 3-му поверсі.Житловий комплекс «Юпітер», що складається з трьох чотириповерхових будинків з мансардами, розташований на межі Луцька та села Липини. Тут поєднано усі переваги тихого заміського життя із плюсами доступу до міської інфраструктури. Тому цей ЖК - ідеальний варіант для людей, які хочуть жити за містом, проте не готові відмовитись від атрибутів міського життя.Мешканці цінують «Юпітер» за те, що тут:- Закрита територія комплексу- Облаштована система "закритий двір"- Доріжки вимощені тротуарною плиткою- Паркомісця- Вуличне освітлення- Зелені насадження- Сучасний великий дитячий майданчик- Якісне наповнення м2 та центральні комунікації.Ще одна перевага «Юпітера» - тут живуть дружні люди, які вміють бути хорошими сусідами. Не вірите? Перегляньте відео із Дня доброго сусіда.Телефон: 096 030 20 10Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,