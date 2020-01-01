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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Серед залізничників Ковеля – спалах коронавірусу

Серед залізничників Ковеля – спалах коронавірусу
У Ковелі – новий спалах коронавірусної інфекції. Недугу реєструють серед залізничників.

Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

За її словами, на підприємстві «Пасажирське вагонне депо Ковель» захворіли 6 людей. Ще шестеро залізничників захворіли на підприємстві «Ковельська дистанція колії».

Наразі проводять епідемічне розслідування. За словами Наталії Янко, майже всі захворілі працівники живуть у місті Ковелі, тож є ризик поширення хвороби в місті.


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Теги: Ковель, спалах, коронавірус
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