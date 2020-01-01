Серед залізничників Ковеля – спалах коронавірусу





Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.



За її словами, на підприємстві «Пасажирське вагонне депо Ковель» захворіли 6 людей. Ще шестеро залізничників захворіли на підприємстві «Ковельська дистанція колії».



Наразі проводять епідемічне розслідування. За словами Наталії Янко, майже всі захворілі працівники живуть у місті Ковелі, тож є ризик поширення хвороби в місті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі – новий спалах коронавірусної інфекції. Недугу реєструють серед залізничників.Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської областіЗа її словами, на підприємстві «Пасажирське вагонне депо Ковель» захворіли 6 людей. Ще шестеро залізничників захворіли на підприємстві «Ковельська дистанція колії».Наразі проводять епідемічне розслідування. За словами Наталії Янко, майже всі захворілі працівники живуть у місті Ковелі, тож є ризик поширення хвороби в місті.

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