Серед залізничників Ковеля – спалах коронавірусу
Сьогодні, 13:34
У Ковелі – новий спалах коронавірусної інфекції. Недугу реєструють серед залізничників.
Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За її словами, на підприємстві «Пасажирське вагонне депо Ковель» захворіли 6 людей. Ще шестеро залізничників захворіли на підприємстві «Ковельська дистанція колії».
Наразі проводять епідемічне розслідування. За словами Наталії Янко, майже всі захворілі працівники живуть у місті Ковелі, тож є ризик поширення хвороби в місті.
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Про це під час брифінгу сьогодні, 24 червня, повідомила головний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.
За її словами, на підприємстві «Пасажирське вагонне депо Ковель» захворіли 6 людей. Ще шестеро залізничників захворіли на підприємстві «Ковельська дистанція колії».
Наразі проводять епідемічне розслідування. За словами Наталії Янко, майже всі захворілі працівники живуть у місті Ковелі, тож є ризик поширення хвороби в місті.
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