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Волинська громада витратить мільйон на ремонт проїзду до будинку культури

Волинська громада витратить мільйон на ремонт проїзду до будинку культури
Громада села Литовеж Іваничівського району планує зробити капітальний ремонт проїзду до місцевого Будинку культури.

Виконавця робіт визначають через відкриті торги. Замовником виступає Литовезька сільська рада, - пише ВолиньOnline.

Тендерні пропозиції приймають до 1 липня, а сам аукцыон розпочнуть 2 липня.

Строк виконання робіт – з 1 липня до 31 серпня. Очікувана вартість становить мільйон гривень.

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Теги: Волинь, гроші, ремонт
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