Волинська громада витратить мільйон на ремонт проїзду до будинку культури





Виконавця робіт визначають через відкриті торги. Замовником виступає Литовезька сільська рада, - пише



Тендерні пропозиції приймають до 1 липня, а сам аукцыон розпочнуть 2 липня.



Строк виконання робіт – з 1 липня до 31 серпня. Очікувана вартість становить мільйон гривень.

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