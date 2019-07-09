Волинська громада витратить мільйон на ремонт проїзду до будинку культури
Сьогодні, 02:16
Громада села Литовеж Іваничівського району планує зробити капітальний ремонт проїзду до місцевого Будинку культури.
Виконавця робіт визначають через відкриті торги. Замовником виступає Литовезька сільська рада, - пише ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 1 липня, а сам аукцыон розпочнуть 2 липня.
Строк виконання робіт – з 1 липня до 31 серпня. Очікувана вартість становить мільйон гривень.
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Виконавця робіт визначають через відкриті торги. Замовником виступає Литовезька сільська рада, - пише ВолиньOnline.
Тендерні пропозиції приймають до 1 липня, а сам аукцыон розпочнуть 2 липня.
Строк виконання робіт – з 1 липня до 31 серпня. Очікувана вартість становить мільйон гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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