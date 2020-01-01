В Україні може статися спалах поліомієліту





Ризик в Україні було віднесено до категорії високих, повідомляє



Станом за 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.





Відсоток охоплення щепленнями від поліомієліту в Україні є недостатнім, щоб до кінця року досягнути 95%. Вакцинація — єдина можливість вберегтися від ускладнень, викликаних поліомієлітом.





Згідно із рекомендаціями ВООЗ, якщо достатня кількість людей у країні є вакцинованими (понад 95%), розповсюдження вірусу припиниться. І навпаки, якщо у країні діти залишаються невакцинованими, це може призвести до розповсюдження вірусу та нових випадків захворювання.





Нагадаємо, поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — через брудні руки, інфіковану їжу та воду.





Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована дитина і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти віком до п’яти років. Тому перше щеплення діти отримують у перші місяці життя.



У 2019 році в Україні було вакциновано понад 78% дітей до року. Такий же показник серед дітей віком до 18 місяців. Серед дітей 6 років охоплення становило трохи більше 80%. Також понад 80% дітей було вакциновано і у віковій групі 14 років.



Поліомієліт характеризується ураженням центральної нервової системи та виникненням паралічу, що може призвести до смерті.



Поліомієліт неможливо вилікувати. Але саме вакцинація запобігає цій смертельно-небезпечній хворобі.





Близько 5% хворих помирають. В основному — через порушення дихання під час паралічу дихальної мускулатури.



В одного із 200 хворих розвиваються деформації хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності.



Інші небезпечні ускладнення поліомієліту: пневмонія, міокардит, важкі шлунково-кишкові розлади із кровотечею, виразками, кишковою непрохідністю.



Профілактика поліомієліту



Вакцинація - єдиний надійний спосіб запобігти поліомієліту. Шістьох доз вакцини достатньо, щоби сформувався імунітет до поліомієліту до кінця життя. В Україні є ефективні вакцини в достатній кількості, закуплені за кошти державного бюджету.



Вакцини є безкоштовними для дітей. Навіть якщо дитина пропустила щеплення за календарем, вона може надолужити його безоплатно.



Чи потрібно робити щеплення дитині на грудному вигодовуванні?



Грудне вигодовування є надзвичайно важливим та корисним для здоров’я маляти. Але! Материнське молоко не захищає дитину від поліомієліту. Тому щеплення дітям на грудному вигодовуванні потрібно робити.



Чи можна вакцинувати від поліомієліту дітей із хронічними хворобами?



Дуже важливо забезпечити вакцинацію дітей з хронічними захворюваннями, оскільки вони більш вразливі до інфекцій.



Протипоказання до щеплення може визначити лише лікар.





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