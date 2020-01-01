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За три місяці МОЗ збільшило кількість тестів з 300 до 14 000 на добу, – Максим Степанов

За три місяці МОЗ збільшило кількість тестів з 300 до 14 000 на добу, – Максим Степанов
Міністерство охорони здоров’я активно працює над розвитком мережі лабораторій для тестування на коронавірус по всій країні. Кількість відповідних лабораторій вдалося збільшити з 3 до 69, а кількість ПЛР тестувань на добу – з 300 до 14 000.

Про це Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив на щоденному брифінгу, інформують на сайті МОЗ.

«Коли в Україні розпочалася епідемія, то в країні фактично повністю була знищена епідеміологічна служба і лабораторна інфраструктура. На той час з роботою з ПЛР-тестами займалося 3 лабораторії. Сьогодні їх 69. На початку квітня, коли я став Міністром, в державі проводилося 200-300 ПЛР-тестів на добу. Сьогодні цей показник складає до 14 000 тестувань на добу», - підкреслив Максим Степанов.

За словами Міністра, старе керівництво МОЗ протягом п’яти років руйнувало епідеміологічну службу, тому коли почалася пандемія коронавірусу, виник не тільки дефіцит лабораторій, але й профільних фахівців.

«Ми зараз дуже швидко набираємо нових лікарів, ми відроджуємо службу і попереду великий шлях. Звичайно, в нас виникають питання до окремих областей щодо терміну очікування результатів ПЛР-тестування. І ми про це чесно і відверто кажемо, це виникає у великих містах, наприклад у Львові та Києві. Ми одразу вирішуємо ці питання, одночасно збільшуючи потужності і можливості цієї служби», - наголосив Максим Степанов.

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Теги: тестування, коронавірус, МОЗ, лабораторія
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