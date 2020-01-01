Як українцям змінити виборчу адресу онлайн





Для цього ЦВК запустила е-сервіс на сторінці Держреєстру виборців,



Щоб змінити місце голосування, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця та підвантажити один з документів:

- довідку ВПО;

- договір оренди житла;

- документ про право власності на житло тощо.

Повний перелік документів можна переглянути на сайті.



Змінити виборчу адресу можна до 9 вересня.



Звертають увагу, зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українцям дозволили змінювати виборчу адресу онлайн, щоб проголосувати на місцевих виборах.Для цього ЦВК запустила е-сервіс на сторінці Держреєстру виборців, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.Щоб змінити місце голосування, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця та підвантажити один з документів:- довідку ВПО;- договір оренди житла;- документ про право власності на житло тощо.Повний перелік документів можна переглянути на сайті.Змінити виборчу адресу можна до 9 вересня.Звертають увагу, зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців.

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