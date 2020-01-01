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Як українцям змінити виборчу адресу онлайн

Як українцям змінити виборчу адресу онлайн
Українцям дозволили змінювати виборчу адресу онлайн, щоб проголосувати на місцевих виборах.

Для цього ЦВК запустила е-сервіс на сторінці Держреєстру виборців, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.

Щоб змінити місце голосування, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця та підвантажити один з документів:
- довідку ВПО;
- договір оренди житла;
- документ про право власності на житло тощо.
Повний перелік документів можна переглянути на сайті.

Змінити виборчу адресу можна до 9 вересня.

Звертають увагу, зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців.


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Теги: місцеві вибори, Україна, виборча адреса
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Коментарі 1
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давайте ще голосувати в палактах як москалі
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