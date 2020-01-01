Як українцям змінити виборчу адресу онлайн
06 липень, 21:17
Українцям дозволили змінювати виборчу адресу онлайн, щоб проголосувати на місцевих виборах.
Для цього ЦВК запустила е-сервіс на сторінці Держреєстру виборців, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
Щоб змінити місце голосування, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця та підвантажити один з документів:
- довідку ВПО;
- договір оренди житла;
- документ про право власності на житло тощо.
Повний перелік документів можна переглянути на сайті.
Змінити виборчу адресу можна до 9 вересня.
Звертають увагу, зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців.
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Для цього ЦВК запустила е-сервіс на сторінці Держреєстру виборців, повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації України.
Щоб змінити місце голосування, потрібно подати заяву через особистий кабінет виборця та підвантажити один з документів:
- довідку ВПО;
- договір оренди житла;
- документ про право власності на житло тощо.
Повний перелік документів можна переглянути на сайті.
Змінити виборчу адресу можна до 9 вересня.
Звертають увагу, зазначена виборча адреса буде визначена як постійна та не підлягає повторній зміні протягом наступних 6 місяців.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
давайте ще голосувати в палактах як москалі
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