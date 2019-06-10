У Польщі підпалили будинок з українцями





Про це повідомляє



Як зазначають польські ЗМІ, в хостелі мешкало 12 людей, більшість з яких українців. Їх вдалось оперативно вивести із палаючого будинку.



Наразі польська поліція уже затримали двох поляків, підозрюваних у підпалі. Мотиви та причини трагедії наразі не повідомляють.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У населеному пункті Погожице поблизу Хшанова (Малопольське воєводство), що у Польщі, двоє поляків підпалили хостел, в якому мешкали українці.Про це повідомляє Вголос , посилаючись на польський ресурс radiokrakow.pl.Як зазначають польські ЗМІ, в хостелі мешкало 12 людей, більшість з яких українців. Їх вдалось оперативно вивести із палаючого будинку.Наразі польська поліція уже затримали двох поляків, підозрюваних у підпалі. Мотиви та причини трагедії наразі не повідомляють.

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