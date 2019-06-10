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У Польщі підпалили будинок з українцями

У Польщі підпалили будинок з українцями
У населеному пункті Погожице поблизу Хшанова (Малопольське воєводство), що у Польщі, двоє поляків підпалили хостел, в якому мешкали українці.

Про це повідомляє Вголос, посилаючись на польський ресурс radiokrakow.pl.

Як зазначають польські ЗМІ, в хостелі мешкало 12 людей, більшість з яких українців. Їх вдалось оперативно вивести із палаючого будинку.

Наразі польська поліція уже затримали двох поляків, підозрюваних у підпалі. Мотиви та причини трагедії наразі не повідомляють.

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Теги: Польща, пожежа
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