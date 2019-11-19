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Шукають свідків аварії у Рожищі, в якій тяжко травмувався мотоцикліст

Шукають свідків аварії у Рожищі, в якій тяжко травмувався мотоцикліст
У Рожищі шукають свідків аварії, що трапилася за участі двох маршруток та мотоцикла.

Про це пише користувачка Ірина Овадюк у facebook-групі "НЕТИПОВЕ РОЖИЩЕ".

Зазначається, що автопригода сталась у Рожищі навпроти автостанції. Потерпілий наразі перебуває в лікарні у вкрай важкому стані.

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Усіх, хто бачив цю дорожньо-транспортну пригоду або чий відеореєстратор її зафіксував, просять звернутися за телефоном 0970481745 (Володимир).

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Теги: аварія, свідки, розшук, Рожище
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