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Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО

Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО
У санаторії «Лісова пісня» готові приймати людей на реабілітацію та лікування з дотриманням усіх санітарних та карантинних заходів.

На позачерговому засіданні районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Шацькій райдержадміністрації розглянули питання можливості відновлення роботи та прийому людей на лікування та реабілітацію у санаторії «Лісова пісня». Повідомляє Район.Шацьк.

Зокрема, працівники Держпродспоживслужби в Шацькому районі, поліції разом із заступником голови Шацької РДА Володимиром Самусєвим навідались до санаторію для обстеження.

Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО
Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО

Комісія зафіксувала, що там дотримуються усіх протиепідемічних та санітарних вимог. Разом з тим заради безпеки пацієнтів у здравниці скасувала деякі процедури, які передбачають заняття в групах, а також водолікувальні процедури.

Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО
Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО

Харчування для пацієнтів організували на відкритій мансарді біля ресторану санаторію, а пляж закрили для доступу місцевого населення. Відповідно, на території пляжу можуть відпочивати лише пацієнти лікувального закладу.

Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО
Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО
Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО
Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО
Як санаторій «Лісова пісня» організував роботу в умовах карантину. ФОТО

Зрештою, комісія ТЕБ та НС таки дала дозвіл на роботу з 9 липня не лише санаторію «Лісова пісня», а й відкриття баз відпочинку, але з умовами дотримання усіх санітарних та протиепідемічних норм.

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Теги: санаторій, Лісова пісня, карантин
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