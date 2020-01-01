У місті на Волині з 15 липня відновить роботу громадський транспорт





Таке рішення ухвалили під час засідання міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,



Мер Ковеля Олег Кіндер поінформував присутніх, що відповідно до протокольного рішення регіональної комісії ТЕБ та НС у Ковелі дозволили послаблення карантинних заходів. Ефективна робота відповідних служб щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції дала позитивні результати.



Це підтвердила і завідувачка Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України” Людмила Маляр. Вона повідомила, що епідемічна ситуація у місті останнім часом стабілізується. Впродовж вихідних зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19.



Так, комісія вирішила відновити у місті громадський транспорт. Однак у салонах не повинно бути людей більше, ніж кількість сидячих місць, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах.



Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту та контроль за дотриманням маскового режиму пасажирами .



Тому з 15 липня припиняються спеціальні пасажирські перевезення медичних працівників.



Також нагадують, на період дії карантину й надалі призупинено рух міських маршруток, які здійснюють «соціальні перевезення», а саме за маршрутами: № 1 «Вул. Незалежності – Льонзавод» (вих.4), № 7 «Сільмаш - Вокзал - вул. Симоненка (ч/з Пошту)», № 8 «Вокзал - дачні масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник»», № 19 «Сільмаш – Лісництво» (вих.2),, № 22 «вул. Незалежності - Сільмаш» (ч/з Інтерпорт) (вих.1).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі вирішили відновити з 15 липня регулярні пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах.Таке рішення ухвалили під час засідання міської комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сайті міської ради Ковеля.Мер Ковеляпоінформував присутніх, що відповідно до протокольного рішення регіональної комісії ТЕБ та НС у Ковелі дозволили послаблення карантинних заходів. Ефективна робота відповідних служб щодо недопущення поширення коронавірусної інфекції дала позитивні результати.Це підтвердила і завідувачка Ковельським міськрайонним відділом ДУ “Волинський ОЛЦМ України”. Вона повідомила, що епідемічна ситуація у місті останнім часом стабілізується. Впродовж вихідних зареєстрували один випадок захворювання на COVID-19.Так, комісія вирішила відновити у місті громадський транспорт. Однак у салонах не повинно бути людей більше, ніж кількість сидячих місць, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу, визначена в реєстраційних документах.Перевізник несе відповідальність за забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту та контроль за дотриманням маскового режиму пасажирами .Тому з 15 липня припиняються спеціальні пасажирські перевезення медичних працівників.Також нагадують, на період дії карантину й надалі призупинено рух міських маршруток, які здійснюють «соціальні перевезення», а саме за маршрутами: № 1 «Вул. Незалежності – Льонзавод» (вих.4), № 7 «Сільмаш - Вокзал - вул. Симоненка (ч/з Пошту)», № 8 «Вокзал - дачні масиви «Калина», Урожай», «Будівельник», «Машинобудівник»», № 19 «Сільмаш – Лісництво» (вих.2),, № 22 «вул. Незалежності - Сільмаш» (ч/з Інтерпорт) (вих.1).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію