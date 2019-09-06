Поблизу Ковеля запрацювала нова сміттєсортувальна лінія. ФОТО

Олег Кіндер разом зі своїм заступником Андрієм Товстигою ознайомились із роботою оновленої сміттєсортувальної лінії на полігоні твердих побутових відходів, інформує



Директор ТзОВ «ЕКО-СФЕРА НОВАЦІЙ» Олександр Маруняк розповів посадовцям про її можливості, пропускну здатність та поділився планами на перспективу.



Ця сміттєсортувальна лінія працює на базі колишньої. Кілька місяців підприємство готувалось до її перезавантаження. Привезені відходи відсортовує персонал, розподіляючи на кілька видів: пластик, скло, метал, папір. Далі матеріали здають на пресування і збувають підприємствам, які займаються їх переробкою.





На сьогодні лінія здатна пропустити 50 кубів сміття за 40 хвилин. За словами керівника підприємства, з часом вони хочуть встановити нову більш потужну та збільшити кількість робочих місць з 10 до 20.





"Це надзвичайно актуальний для Ковеля проєкт. Навіть якщо одна з десяти машин з відходами не буде вивантажена на полігоні, то можна уявити, на скільки менше їх буде в рік. Лінія дозволить зменшити навантаження на ПТПВ. Це одне із наших завдань. За два останні роки для цього уже встановили у місті нові баки, які дають можливість розділяти цінні ресурси, а тепер запрацювала сміттєсортувальна лінія. Місто зацікавлене у тому, щоб у підприємства все вийшло, адже це на користь обом сторонам", – зауважив Олег Кіндер.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міський головаразом зі своїм заступникомознайомились із роботою оновленої сміттєсортувальної лінії на полігоні твердих побутових відходів, інформує Ковельська міська рада Директор ТзОВ «ЕКО-СФЕРА НОВАЦІЙ»розповів посадовцям про її можливості, пропускну здатність та поділився планами на перспективу.Ця сміттєсортувальна лінія працює на базі колишньої. Кілька місяців підприємство готувалось до її перезавантаження. Привезені відходи відсортовує персонал, розподіляючи на кілька видів: пластик, скло, метал, папір. Далі матеріали здають на пресування і збувають підприємствам, які займаються їх переробкою.На сьогодні лінія здатна пропустити 50 кубів сміття за 40 хвилин. За словами керівника підприємства, з часом вони хочуть встановити нову більш потужну та збільшити кількість робочих місць з 10 до 20."Це надзвичайно актуальний для Ковеля проєкт. Навіть якщо одна з десяти машин з відходами не буде вивантажена на полігоні, то можна уявити, на скільки менше їх буде в рік. Лінія дозволить зменшити навантаження на ПТПВ. Це одне із наших завдань. За два останні роки для цього уже встановили у місті нові баки, які дають можливість розділяти цінні ресурси, а тепер запрацювала сміттєсортувальна лінія. Місто зацікавлене у тому, щоб у підприємства все вийшло, адже це на користь обом сторонам", – зауважив

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