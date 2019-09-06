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Поблизу Ковеля запрацювала нова сміттєсортувальна лінія. ФОТО

Поблизу Ковеля запрацювала нова сміттєсортувальна лінія. ФОТО
Міський голова Олег Кіндер разом зі своїм заступником Андрієм Товстигою ознайомились із роботою оновленої сміттєсортувальної лінії на полігоні твердих побутових відходів, інформує Ковельська міська рада.

Директор ТзОВ «ЕКО-СФЕРА НОВАЦІЙ» Олександр Маруняк розповів посадовцям про її можливості, пропускну здатність та поділився планами на перспективу.

Ця сміттєсортувальна лінія працює на базі колишньої. Кілька місяців підприємство готувалось до її перезавантаження. Привезені відходи відсортовує персонал, розподіляючи на кілька видів: пластик, скло, метал, папір. Далі матеріали здають на пресування і збувають підприємствам, які займаються їх переробкою.

Поблизу Ковеля запрацювала нова сміттєсортувальна лінія. ФОТО

На сьогодні лінія здатна пропустити 50 кубів сміття за 40 хвилин. За словами керівника підприємства, з часом вони хочуть встановити нову більш потужну та збільшити кількість робочих місць з 10 до 20.

Поблизу Ковеля запрацювала нова сміттєсортувальна лінія. ФОТО

"Це надзвичайно актуальний для Ковеля проєкт. Навіть якщо одна з десяти машин з відходами не буде вивантажена на полігоні, то можна уявити, на скільки менше їх буде в рік. Лінія дозволить зменшити навантаження на ПТПВ. Це одне із наших завдань. За два останні роки для цього уже встановили у місті нові баки, які дають можливість розділяти цінні ресурси, а тепер запрацювала сміттєсортувальна лінія. Місто зацікавлене у тому, щоб у підприємства все вийшло, адже це на користь обом сторонам", – зауважив Олег Кіндер.
Поблизу Ковеля запрацювала нова сміттєсортувальна лінія. ФОТО
Поблизу Ковеля запрацювала нова сміттєсортувальна лінія. ФОТО

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Теги: сміттєсортувальна лінія, Ковель, полігон, відходи
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