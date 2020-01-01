Будівництво триває: як у Луцьку «розростається» яскравий ЖК «Caramel Residence». ФОТО*





Відома на Волині та за її межами будівельна компанія ЛДБК прагне якомога швидше ощасливити власників майбутніх помешкань та завершити втілення амбітного проєкту, котрий має низку переваг.



Комплекс розміщений фактично у зеленій зоні, що охоплює аж 8 гектарів. Тут можна буде і на велосипедах покататися, і відпочити від гамору міста, і з друзями пікнік влаштувати. Окрім того, забудовник подбав про дозвілля найменших мешканців "карамельних" будинків, облаштувавши



Буде чим зайнятися у цій яскравій оазі й любителям спорту та прихильникам здорового способу життя, адже на території житлового комплексу облаштували сучасний спортивний майданчик із вуличними тренажерами від відомого виробника.



Мешканці будинку першої черги житлового комплексу, що на Конякіна, 3А, оселилися там ще влітку 2018 року.



У багатоповерхівці, що на Конякіна, 3Б, фахівці завершили усі етапи будівництва та облаштували територію довкола. У помешканнях встановили двоконтурні газові котли Vaillant, панельні радіатори, металопластикові вікна з 5-ти камерної профільної системи та з 2-х камерним склопакетом, броньовані двері. Окрім того, забудовник подбав і про важливу складову - екологічність, зокрема основні несучі конструкції збудували з червоної цегли, фахівці використовували цементно-вапняну штукатурку, до складу якої входять природні мінеральні матеріали, відмовилися також від популярних нині тонованих вікон, які поглинають світло і знижують рівень прогрівання приміщень.



Будинок, що на Конякіна, 3В, набуває зовсім інших обрисів - спеціалісти встановили вікна та завершили штукатурні роботи у двох секціях багатоповерхівки. Завершили у двох секціях й сантехнічні роботи. Нині у будинку заливають стяжки.



У четвертому будинку "Caramel Residence", що на Конякіна, 3Г уже звели 10 поверхів усіх трьох секцій. Окрім того, фахівці майже на фініші етапу зі встановлення вікон. На сьогодні спеціалісти готуються до виконання покрівельних робіт.



Не вщухають роботи над двома новими будинками ЖК "Caramel Residence". На Конякіна, 3Д уже звели перший поверх у двох секціях. У будинку на Конякіна, 3Ж, закінчили так званий "нульовий цикл" без перекриття, зокрема утеплення стін підвалу, цоколя, гідроізоляційні роботи, облаштування входів.



Детальнішу інформацію про проєкти компанії можна знайти на сайті «ЛДБК». Відділ продажу розташований за адресою: м. Луцьк, вул. Ветеранів, 22, контактні телефони: (066) 089 74 18, (095) 888 94 00, (0332) 78 63 42.



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