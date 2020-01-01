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Кабмін спростив подорожі до Єгипту та Албанії: що змінилося

Кабмін спростив подорожі до Єгипту та Албанії: що змінилося
Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить після повернення з Єгипту та Албанії не проходити двотижневу обсервацію або самоізоляцію чи робити тест на коронавірус.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Telegram, пише "УП".

"Гарні новини для тих, хто планує відпочинок в Єгипті або Албанії. Щойно Уряд змінив критерії щодо країн, які відносяться до "червоної зони". Тепер після повернення з Єгипту чи Албанії НЕ ПОТРІБНО проходити 14-денну обсервацію/самоізоляцію або робити тестування на COVID-19", - йдеться у дописі.

Криклій додав, що очікує позитивних рішень і за іншими туристичними маршрутами.

Нагадаємо, на своєму засіданні 15 липня уряд змінив критерії щодо країн "червоної зони". Тепер ними Україна вважатиме держави, в яких кількість активних випадків COVID-19 становить більше ніж 55 на 100 тисяч населення, а не 40.

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Теги: Єгипет, подорожі, українці, карантин
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