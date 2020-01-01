Скільки на Волині коштує лікування хворого із COVID-19
Сьогодні, 13:19
Розповіли, у скільки обходиться лікування одного захворілого на COVID-19 у Волинській області.
Про це йшлося у п’ятницю, 17 липня, під час брифінгу в ОДА.
В.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, що вартість лікування залежить від стану хворого. Якщо пацієнти мають легку форму коронавірусу та лікуються амбулаторно, вони витрачають власні кошти.
Вартість лікування у стаціонарі, що компенсовує держава, також варіюється залежно від стану здоров’я пацієнта та перебігу хвороби.
«Я питала в інфекційній лікарні. Лікування пацієнта середньої важкості, що не має тяжких побічних захворювань, обходиться до 3 тисяч гривень», - зауважила Тимощук.
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Про це йшлося у п’ятницю, 17 липня, під час брифінгу в ОДА.
В.о. начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації Людмила Тимощук повідомила, що вартість лікування залежить від стану хворого. Якщо пацієнти мають легку форму коронавірусу та лікуються амбулаторно, вони витрачають власні кошти.
Вартість лікування у стаціонарі, що компенсовує держава, також варіюється залежно від стану здоров’я пацієнта та перебігу хвороби.
«Я питала в інфекційній лікарні. Лікування пацієнта середньої важкості, що не має тяжких побічних захворювань, обходиться до 3 тисяч гривень», - зауважила Тимощук.
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