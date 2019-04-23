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У Франції палає один з найбільших готичних соборів

У Франції палає один з найбільших готичних соборів
У французькому Нанті 18 липня спалахнула масштабна пожежа в кафедральному соборі святих Петра і Павла. Ця готична церква є однією з найбільших у всій Франції.

Про постраждалих і причини пожежі наразі нічого не відомо, повідомляє французький телеканал BFMTV.

Пожежа почалася близько 07:30 за місцевим часом (08:30 за Києвом). Загоряння було неконтрольованим, вогонь швидко поширився будівлею.
На місці працюють понад 100 пожежників, вогонь гасять за допомогою пожежних драбин.

Наразі відомо, що його вдалося локалізувати. Рятувальники закликають людей не підходити до палаючого собору.

На відео з місця події видно вогонь і дим, що виходить зсередини собору. За словами очевидця події, він прокинувся від гучного биття в дзвони, а коли виглянув у вікно, то побачив палаючий собор.


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Теги: собор, пожежа, Франція
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