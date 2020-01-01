У волинському заказнику знайшли понад пів кілометра браконьєрських сіток із рибою





Так, склали 10 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та один за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили шість актів виявлення та вилучення безхазяйного майна,



«За даний період на порушників накладено 510 грн, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили одну од. заборонених знарядь лову у порушників та 32 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.



Для прикладу, 15 липня під час рибоохоронної роботи на озері Оріхівське на території гідрологічного заказника «Оріхівський» Ратнівського району виявили заборонені знаряддя лову. З водойми вилучили 11 безгосподарських сіток, загальною довжиною 520 метрів. У сітках знаходилася риба - 40 карасів сріблястих, яких в живому стані повернули у водойму. Попередили збитків на суму 1200 грн. Склали акт виявлення безхазяйного майна, заборонені знаряддя вилучили.



19 липня під час рибоохоронного рейду з громадськими інспекторами викрили грубе порушення правил рибальства на озері Пулемецьке, що поблизу села Пульмо Шацького району. Громадянин ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою. У сітці знаходилося 7 карасів сріблястих, яких у живому вигляді повернули назад у водойму.



На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.



Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»: (067) 360-78-40. Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині у період з 13 по 20 липня державні інспектори рибпатруля зафіксували 17 порушень законодавства.Так, склали 10 протоколів за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та один за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубі порушення). Оформили шість актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.«За даний період на порушників накладено 510 грн, решту буде накладено судами, куди скеровано матеріали. Під час проведених рибоохоронних заходів державні інспектори вилучили одну од. заборонених знарядь лову у порушників та 32 од. – за актами безхазяйного майна», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, 15 липня під час рибоохоронної роботи на озері Оріхівське на території гідрологічного заказника «Оріхівський» Ратнівського району виявили заборонені знаряддя лову. З водойми вилучили 11 безгосподарських сіток, загальною довжиною 520 метрів. У сітках знаходилася риба - 40 карасів сріблястих, яких в живому стані повернули у водойму. Попередили збитків на суму 1200 грн. Склали акт виявлення безхазяйного майна, заборонені знаряддя вилучили.19 липня під час рибоохоронного рейду з громадськими інспекторами викрили грубе порушення правил рибальства на озері Пулемецьке, що поблизу села Пульмо Шацького району. Громадянин ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою. У сітці знаходилося 7 карасів сріблястих, яких у живому вигляді повернули назад у водойму.На особу склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи готують для передачі до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.Нагадують, в Управлінні Держрибагентства у Волинській області функціонує телефонна «гаряча лінія»:. Про порушення правил любительського і спортивного рибальства та порядку придбання чи збуту риби прохання повідомляти за вказаним номером телефону.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію