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Волинські депутати проситимуть Зеленського не допустити наступу на українську мову

Волинські депутати проситимуть Зеленського не допустити наступу на українську мову
Депутати Ковельської міської ради стають на захист української мови та планують звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням не допустити наступу на державну мову.

Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.

У середу, 22 липня відбулося засідання Колегії міської ради, під час якої погодили питання порядку денного 69-ї сесії міської ради та внесли до нього кілька проєктів рішень.

Серед них — Звернення до Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо недопущення наступу на українську мову.

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Теги: Ковель, звернення, українська мова
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