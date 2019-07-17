Волинські депутати проситимуть Зеленського не допустити наступу на українську мову
Сьогодні, 03:14
Депутати Ковельської міської ради стають на захист української мови та планують звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням не допустити наступу на державну мову.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У середу, 22 липня відбулося засідання Колегії міської ради, під час якої погодили питання порядку денного 69-ї сесії міської ради та внесли до нього кілька проєктів рішень.
Серед них — Звернення до Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо недопущення наступу на українську мову.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
У середу, 22 липня відбулося засідання Колегії міської ради, під час якої погодили питання порядку денного 69-ї сесії міської ради та внесли до нього кілька проєктів рішень.
Серед них — Звернення до Президента України Володимира Зеленського та Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо недопущення наступу на українську мову.
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