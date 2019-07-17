Волинські депутати проситимуть Зеленського не допустити наступу на українську мову

Депутати Ковельської міської ради стають на захист української мови та планують звернутися до президента України Володимира Зеленського з проханням не допустити наступу на державну мову.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.У середу, 22 липня відбулося засідання Колегії міської ради, під час якої погодили питання порядку денного 69-ї сесії міської ради та внесли до нього кілька проєктів рішень.Серед них — Звернення до Президента Українита Голови Верховної Радищодо недопущення наступу на українську мову.