Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*
Сьогодні, 17:36
Лучан та гостей міста запрошують на літню терасу ресторації «Брама у світ смаків», аби скуштувати смачних страв і освіжитися холодними сезонними напоями.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
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"Ми зустрінемо Вас оновленим меню, у якому зберегли усі Ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті", - зазначають у закладі.
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Переглянути меню можна за посиланням: https://bit.ly/restoratsiiabrama
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
⠀
"Ми зустрінемо Вас оновленим меню, у якому зберегли усі Ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті", - зазначають у закладі.
⠀
Переглянути меню можна за посиланням: https://bit.ly/restoratsiiabrama
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