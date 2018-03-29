Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*





Про це повідомляє адміністрація закладу.

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"Ми зустрінемо Вас оновленим меню, у якому зберегли усі Ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті", - зазначають у закладі.

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Переглянути меню можна за посиланням:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан та гостей міста запрошують на літню терасу ресторації «Брама у світ смаків», аби скуштувати смачних страв і освіжитися холодними сезонними напоями.Про це повідомляє адміністрація закладу."Ми зустрінемо Вас оновленим меню, у якому зберегли усі Ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті", - зазначають у закладі.Переглянути меню можна за посиланням: https://bit.ly/restoratsiiabrama

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