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Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*

Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*
Лучан та гостей міста запрошують на літню терасу ресторації «Брама у світ смаків», аби скуштувати смачних страв і освіжитися холодними сезонними напоями.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

"Ми зустрінемо Вас оновленим меню, у якому зберегли усі Ваші улюблені страви та додали новинки, серед різноманіття яких Ви знайдете власні смакові пристрасті", - зазначають у закладі.

Переглянути меню можна за посиланням: https://bit.ly/restoratsiiabrama
Ресторація «Брама у світ смаків» кличе на оновлене меню*


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Теги: Брама, меню, ресторація
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