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26 липня на Волині: гортаючи календар

26 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначають день народження директор Інформаційного агентства ВолиньPost Юрій Сковорода (на фото) та начальник головного управління державної казначейської служби України у Волинській області Михайло-Мирослав Леміщак.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня з днем ангела – чоловіків, які носять імена Гавриїл та Степан.

Бажаємо усім здоров’я, достатку й любові.

26 липня 1600 року Горохову було надане Магдебурзьке право.

У цей день 1929 року народився власкор українського радіо на Волині Матвій Козачук.

За походженням не волинянин, однак уся його професійна діяльність пов’язана з Волинню, зокрема з Волинським обласним радіо. Був кореспондентом, завідувачем кореспондентською сіткою, старшим редактором.

Із 1971 року й до виходу на пенсію у жовтні 1989 року працював власним кореспондентом Республіканського радіо по Волинській області.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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