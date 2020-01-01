26 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження директор(на фото) та начальник головного управління державної казначейської служби України у Волинській областіВітаємо їх, а також іменинників цього дня з днем ангела – чоловіків, які носять імена Гавриїл та Степан.Бажаємо усім здоров’я, достатку й любові.26 липня 1600 року Горохову було надане Магдебурзьке право.У цей день 1929 року народився власкор українського радіо на Волині Матвій Козачук.За походженням не волинянин, однак уся його професійна діяльність пов’язана з Волинню, зокрема з Волинським обласним радіо. Був кореспондентом, завідувачем кореспондентською сіткою, старшим редактором.Із 1971 року й до виходу на пенсію у жовтні 1989 року працював власним кореспондентом Республіканського радіо по Волинській області.