На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою





Про це інформує газета



Зал облаштували у приміщенні кляштору, що у центрі Любешева. Сама кімната була у вкрай занедбаному стані.



Активно працювали і благодійники, і батьки, і самі юні вихованці, котрі займаються вільною боротьбою. Ну, і звісно ж, тренер Мгер Маргарян, котрий щодня трудився, аби зал ставав усе кращим.



Він і поділився у фейсбуці чудовою новиною про те, що із 7 липня уже розпочалися тренування в новому, відремонтованому спортзалі та показав вражаючі світили, яким було це приміщення та яким стало.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж кількох місяців активно тривали ремонтні роботи – і ось із 27 липня у новому залі розпочинаються тренування.Про це інформує газета "Нове життя" Зал облаштували у приміщенні кляштору, що у центрі Любешева. Сама кімната була у вкрай занедбаному стані.Активно працювали і благодійники, і батьки, і самі юні вихованці, котрі займаються вільною боротьбою. Ну, і звісно ж, тренер, котрий щодня трудився, аби зал ставав усе кращим.Він і поділився у фейсбуці чудовою новиною про те, що із 7 липня уже розпочалися тренування в новому, відремонтованому спортзалі та показав вражаючі світили, яким було це приміщення та яким стало.

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