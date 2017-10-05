На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою
Сьогодні, 04:33
Упродовж кількох місяців активно тривали ремонтні роботи – і ось із 27 липня у новому залі розпочинаються тренування.
Про це інформує газета "Нове життя".
Зал облаштували у приміщенні кляштору, що у центрі Любешева. Сама кімната була у вкрай занедбаному стані.
Активно працювали і благодійники, і батьки, і самі юні вихованці, котрі займаються вільною боротьбою. Ну, і звісно ж, тренер Мгер Маргарян, котрий щодня трудився, аби зал ставав усе кращим.
Він і поділився у фейсбуці чудовою новиною про те, що із 7 липня уже розпочалися тренування в новому, відремонтованому спортзалі та показав вражаючі світили, яким було це приміщення та яким стало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує газета "Нове життя".
Зал облаштували у приміщенні кляштору, що у центрі Любешева. Сама кімната була у вкрай занедбаному стані.
Активно працювали і благодійники, і батьки, і самі юні вихованці, котрі займаються вільною боротьбою. Ну, і звісно ж, тренер Мгер Маргарян, котрий щодня трудився, аби зал ставав усе кращим.
Він і поділився у фейсбуці чудовою новиною про те, що із 7 липня уже розпочалися тренування в новому, відремонтованому спортзалі та показав вражаючі світили, яким було це приміщення та яким стало.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою
Сьогодні, 04:33
У Криму розшукують зниклого 3-річного сина політв'язня Сулейманова, підозрюють, що дитину викрали
Сьогодні, 03:44