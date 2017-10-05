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На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою

На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою
Упродовж кількох місяців активно тривали ремонтні роботи – і ось із 27 липня у новому залі розпочинаються тренування.

Про це інформує газета "Нове життя".

Зал облаштували у приміщенні кляштору, що у центрі Любешева. Сама кімната була у вкрай занедбаному стані.

Активно працювали і благодійники, і батьки, і самі юні вихованці, котрі займаються вільною боротьбою. Ну, і звісно ж, тренер Мгер Маргарян, котрий щодня трудився, аби зал ставав усе кращим.

Він і поділився у фейсбуці чудовою новиною про те, що із 7 липня уже розпочалися тренування в новому, відремонтованому спортзалі та показав вражаючі світили, яким було це приміщення та яким стало.

На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою
На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою
На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою
На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою
На Волині ентузіасти перетворили занедбане приміщення у зал для занять вільною боротьбою

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Теги: Любешів, ремонт, зал, вільна боротьба
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