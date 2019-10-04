вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Будинок в Колодяжному, в якому жила Леся Українка, потребує ремонту. ВІДЕО

Будинок в Колодяжному, в якому жила Леся Українка, потребує ремонту. ВІДЕО
У селі Колодяжне, що у Ковельському районі, руйнується будинок, в якому жила Леся Українка. Хата була збудована 1900-го року.

Про це розповіла Суспільному керівниця музею Ольга Бойко.

Будівля потребує ремонту. Штукатурка зовні та з середини хати осипається, дерев’яні стіни будівлі - оголені.

"Гроші, що мали піти на реконструкцію та оновлення будинків родини Косачів, цього року з бюджету не виділили", - розповіла Ольга Бойко.

"Білий" будиночок батько Лесі Українки Петро Косач збудував для дочки 120 років тому. 1949-го будинок відновили, на території колишнього родинного обійстя заснували музей.

"Якщо зовсім нічого не робити, то, я думаю, що ми втратимо такі пам’ятки національного значення як білий Лесин будиночок та батьківський сірий", - каже директорка музею.

Два будинки потребують реставраційно-ремонтних робіт. У музеї вже підготували проектно-кошторисну документацію на 8 млн. Ольга Бойко каже, що цих грошей на музей ні обласна влада, ні уряд не дає. Своїми силами, додає, здатні зробити лише косметичний ремонт. Грошей на нову систему опалення, говорить, не вистачить.

Заступник начальника обласного управління культури Валерій Дмитрук каже, що вартість реконструкції будиночків родини Косачів у Колодяжному оцінили в понад 10 мільйонів гривень. Рішення про виділення грошей приймає Уряд.

8 лютого наступного року виповниться 150 років від дня народження Лесі Українки. Голова Колодяжненської сільської ради Віталій Кашик розповів, що громада готова профінансувати 10%: від запланованих робіт у музеї.

Зі слів керівниці музею, щороку подивитися на будинок Лесі Українки приїжджає до 25 тисяч відвідувачів. Через карантин музей не працював кілька місяців. Нині проводять індивідуальні екскурсії.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Колодяжне, Леся Українка, будинок, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Будинок в Колодяжному, в якому жила Леся Українка, потребує ремонту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
Яким був судноплавний Луцьк або історії восьми міських пристаней ХХ століття
Сьогодні, 20:15
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 липня
Сьогодні, 20:00
Липневі зоряні дощі: 28 липня – пік зорепаду Дельта-Аквариди
Сьогодні, 19:50
Чиновник пояснив, чому у Ківерцях постійно підтоплює вулицю
Сьогодні, 19:18
Схожі новини
Сирість і грибок: триповерхівку в селі на Волині постійно підтоплює. ФОТО Сирість і грибок: триповерхівку в селі на Волині постійно підтоплює. ФОТО
04 жовтень, 2019, 02:48
На Волині відремонтують музей Лесі Українки На Волині відремонтують музей Лесі Українки
15 лютий, 2019, 16:36
Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО Грибок усюди: комунальники сказали, коли відремонтують дах луцької п'ятиповерхівки. ВІДЕО
07 лютий, 2019, 08:13
Вартість ремонту садиби Лесі Українки на Волині знизилася втричі Вартість ремонту садиби Лесі Українки на Волині знизилася втричі
24 червень, 2018, 07:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Будинок в Колодяжному, в якому жила Леся Українка, потребує ремонту. ВІДЕО
Сьогодні, 20:50
 0
Яким був судноплавний Луцьк або історії восьми міських пристаней ХХ століття
Сьогодні, 20:15
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 28 липня
Сьогодні, 20:00
 0
Липневі зоряні дощі: 28 липня – пік зорепаду Дельта-Аквариди
Сьогодні, 19:50
 0
Чиновник пояснив, чому у Ківерцях постійно підтоплює вулицю
Сьогодні, 19:18
 0
Медіа
відео
1/8