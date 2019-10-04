Будинок в Колодяжному, в якому жила Леся Українка, потребує ремонту. ВІДЕО





Про це розповіла Ольга Бойко.



Будівля потребує ремонту. Штукатурка зовні та з середини хати осипається, дерев’яні стіни будівлі - оголені.



"Гроші, що мали піти на реконструкцію та оновлення будинків родини Косачів, цього року з бюджету не виділили", - розповіла Ольга Бойко.



"Білий" будиночок батько Лесі Українки Петро Косач збудував для дочки 120 років тому. 1949-го будинок відновили, на території колишнього родинного обійстя заснували музей.



"Якщо зовсім нічого не робити, то, я думаю, що ми втратимо такі пам’ятки національного значення як білий Лесин будиночок та батьківський сірий", - каже директорка музею.



Два будинки потребують реставраційно-ремонтних робіт. У музеї вже підготували проектно-кошторисну документацію на 8 млн. Ольга Бойко каже, що цих грошей на музей ні обласна влада, ні уряд не дає. Своїми силами, додає, здатні зробити лише косметичний ремонт. Грошей на нову систему опалення, говорить, не вистачить.



Заступник начальника обласного управління культури Валерій Дмитрук каже, що вартість реконструкції будиночків родини Косачів у Колодяжному оцінили в понад 10 мільйонів гривень. Рішення про виділення грошей приймає Уряд.



8 лютого наступного року виповниться 150 років від дня народження Лесі Українки. Голова Колодяжненської сільської ради Віталій Кашик розповів, що громада готова профінансувати 10%: від запланованих робіт у музеї.



Зі слів керівниці музею, щороку подивитися на будинок Лесі Українки приїжджає до 25 тисяч відвідувачів. Через карантин музей не працював кілька місяців. Нині проводять індивідуальні екскурсії.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Колодяжне, що у Ковельському районі, руйнується будинок, в якому жила Леся Українка. Хата була збудована 1900-го року.Про це розповіла Суспільному керівниця музеюБудівля потребує ремонту. Штукатурка зовні та з середини хати осипається, дерев’яні стіни будівлі - оголені."Гроші, що мали піти на реконструкцію та оновлення будинків родини Косачів, цього року з бюджету не виділили", - розповіла Ольга Бойко."Білий" будиночок батько Лесі Українки Петро Косач збудував для дочки 120 років тому. 1949-го будинок відновили, на території колишнього родинного обійстя заснували музей."Якщо зовсім нічого не робити, то, я думаю, що ми втратимо такі пам’ятки національного значення як білий Лесин будиночок та батьківський сірий", - каже директорка музею.Два будинки потребують реставраційно-ремонтних робіт. У музеї вже підготували проектно-кошторисну документацію на 8 млн. Ольга Бойко каже, що цих грошей на музей ні обласна влада, ні уряд не дає. Своїми силами, додає, здатні зробити лише косметичний ремонт. Грошей на нову систему опалення, говорить, не вистачить.Заступник начальника обласного управління культурикаже, що вартість реконструкції будиночків родини Косачів у Колодяжному оцінили в понад 10 мільйонів гривень. Рішення про виділення грошей приймає Уряд.8 лютого наступного року виповниться 150 років від дня народження Лесі Українки. Голова Колодяжненської сільської радирозповів, що громада готова профінансувати 10%: від запланованих робіт у музеї.Зі слів керівниці музею, щороку подивитися на будинок Лесі Українки приїжджає до 25 тисяч відвідувачів. Через карантин музей не працював кілька місяців. Нині проводять індивідуальні екскурсії.

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