«Липень від'їжджає з України»: синоптик прогнозує незначне похолодання

У більшості регіонів України в п'ятницю, 31 липня, спека почне спадати.Про це написала на своїй сторінці у Facebook синоптикТак, завтра у західних та північних областях упродовж дня очікують +21+25 градусів. На решті території України буде значно тепліше, проте й там, на Сході, Півдні та в більшості центральних областей спека почне осідати, +26+30 градусів.За словами Наталки Діденко, дощі з грозами і навіть подекуди зливи із шквалами пройдуть в прикарпатських областях, на Сході та у південній частині.На решта території буде суха погода.У Києві в п'ятницю спека остаточно відсунеться і в столицю зайде свіже північне повітря, очікують близько +22 градусів."Хто вже планує в Україні вихідними поїхати на природу, візьміть до уваги, що спекотно не буде...", - резюмувала синоптик у дописі.