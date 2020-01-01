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У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» готують м'ясо унікальним способом Sou Vide: продукція – вже у продажу*

У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» готують м'ясо унікальним способом Sou Vide: продукція – вже у продажу*
Брати Сергій та Олександр Забіяка презентували у мережі фірмових крамниць М’ясна лавка «Забіяка&Забіяка» продукт, який готується за технологією Sou Vide. Його особливість в тому, що страва готова до споживання зберігається у вакуумній упаковці протягом 20 діб.

Про це повідомляє Перший

В асортименті: реберця, рулька свинна у пікантному соусі та м’ясо свинне по-домашньому. Незабаром обіцяють куряче філе у сирному соусі та тефтелі у томатному соусі. Для споживання слід дістати продукт з упаковки, розігріти та подавати теплим до столу.

До прикладу, рульку в домашніх умовах слід готувати близько 6 годин, тоді як рульку за технологією приготування Sou Vide від Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка» потрібно лише розігріти у духовій шафі. Над рецептурою працювали доволі тривалий час, аби покупці відчували довершений смак страви вдома і не витрачали багато часу на приготування.

У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» розповідають, що такий продукт для України – унікальний, адже мало хто з виробників м’ясних продуктів його виготовляє.

Адреси магазинів:

м. Луцьк

вул. Конякіна, 12б;
пр. Соборності, 11л;
вул. Ковельська, 64;
пр. Соборності, 28;

м. Ковель

бул. Лесі Українки, 12;

м. Володимир-Волинський

вул. Ковельська, 105.
У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» готують м'ясо унікальним способом Sou Vide: продукція – вже у продажу*
У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» готують м'ясо унікальним способом Sou Vide: продукція – вже у продажу*
У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» готують м'ясо унікальним способом Sou Vide: продукція – вже у продажу*


Довідка: Sou Vide – техніка приготування їжі, різновид пашотування, в якому їжа, запакована під вакуумом в полімерний пакет або скляну банку, готується на водяній або паровій бані протягом тривалого часу (значно довше ніж час приготування традиційним способом, зазвичай від 1 до 7 годин, а в деяких випадках до 48, або більше) та при суворо контрольованій температурі. Температура значно нижче, ніж зазвичай використовується для приготування їжі, як правило, близько 55-60 °C для м'яса, та дещо вище для овочів.

Намір полягає в тому, щоб готувати продукт рівномірно, гарантуючи, що він буде правильно приготований всередині та не перетриманий зовні, і утримає вологу.

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Теги: Забіяка&Забіяка
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