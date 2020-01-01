У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» готують м'ясо унікальним способом Sou Vide: продукція – вже у продажу*

Сергій та Олександр Забіяка презентували у мережі фірмових крамниць М’ясна лавка «Забіяка&Забіяка» продукт, який готується за технологією Sou Vide. Його особливість в тому, що страва готова до споживання зберігається у вакуумній упаковці протягом 20 діб.



Про це повідомляє



В асортименті: реберця, рулька свинна у пікантному соусі та м’ясо свинне по-домашньому. Незабаром обіцяють куряче філе у сирному соусі та тефтелі у томатному соусі. Для споживання слід дістати продукт з упаковки, розігріти та подавати теплим до столу.



До прикладу, рульку в домашніх умовах слід готувати близько 6 годин, тоді як рульку за технологією приготування Sou Vide від Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка» потрібно лише розігріти у духовій шафі. Над рецептурою працювали доволі тривалий час, аби покупці відчували довершений смак страви вдома і не витрачали багато часу на приготування.



У Фамільній майстерні «Забіяка&Забіяка» розповідають, що такий продукт для України – унікальний, адже мало хто з виробників м’ясних продуктів його виготовляє.



Адреси магазинів:



м. Луцьк



вул. Конякіна, 12б;

пр. Соборності, 11л;

вул. Ковельська, 64;

пр. Соборності, 28;



м. Ковель



бул. Лесі Українки, 12;



м. Володимир-Волинський



вул. Ковельська, 105.





Довідка: Sou Vide – техніка приготування їжі, різновид пашотування, в якому їжа, запакована під вакуумом в полімерний пакет або скляну банку, готується на водяній або паровій бані протягом тривалого часу (значно довше ніж час приготування традиційним способом, зазвичай від 1 до 7 годин, а в деяких випадках до 48, або більше) та при суворо контрольованій температурі. Температура значно нижче, ніж зазвичай використовується для приготування їжі, як правило, близько 55-60 °C для м'яса, та дещо вище для овочів.



Намір полягає в тому, щоб готувати продукт рівномірно, гарантуючи, що він буде правильно приготований всередині та не перетриманий зовні, і утримає вологу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Братитапрезентували у мережі фірмових крамниць М’ясна лавка «Забіяка&Забіяка» продукт, який готується за технологією Sou Vide. Його особливість в тому, що страва готова до споживання зберігається у вакуумній упаковці протягом 20 діб.Про це повідомляє Перший В асортименті: реберця, рулька свинна у пікантному соусі та м’ясо свинне по-домашньому. Незабаром обіцяють куряче філе у сирному соусі та тефтелі у томатному соусі. Для споживання слід дістати продукт з упаковки, розігріти та подавати теплим до столу.До прикладу, рульку в домашніх умовах слід готувати близько 6 годин, тоді як рульку за технологією приготування Sou Vide від Фамільної майстерні «Забіяка&Забіяка» потрібно лише розігріти у духовій шафі. Над рецептурою працювали доволі тривалий час, аби покупці відчували довершений смак страви вдома і не витрачали багато часу на приготування.У Фамільній майстернірозповідають, що такий продукт для України – унікальний, адже мало хто з виробників м’ясних продуктів його виготовляє.Адреси магазинів:вул. Конякіна, 12б;пр. Соборності, 11л;вул. Ковельська, 64;пр. Соборності, 28;бул. Лесі Українки, 12;вул. Ковельська, 105.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію