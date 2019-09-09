Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія





Аварія сталась вранці 31 липня, повідомила кореспондентка



Зі слів очевидців автопригоди, водій автомобіля Opel, здійснюючи обгін маршрутного таксі, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з легковиком марки Mercedes.



Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. В аварії значних травм ніхто не отримав.



На місці працюють поліцейські.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рожищі на вулиці Незалежності трапилася дорожньо-транспортна пригода.Аварія сталась вранці 31 липня, повідомила кореспондентка Район.Рожище Зі слів очевидців автопригоди, водій автомобіля Opel, здійснюючи обгін маршрутного таксі, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з легковиком марки Mercedes.Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. В аварії значних травм ніхто не отримав.На місці працюють поліцейські.

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