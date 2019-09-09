Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія
Сьогодні, 09:31
У Рожищі на вулиці Незалежності трапилася дорожньо-транспортна пригода.
Аварія сталась вранці 31 липня, повідомила кореспондентка Район.Рожище.
Зі слів очевидців автопригоди, водій автомобіля Opel, здійснюючи обгін маршрутного таксі, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з легковиком марки Mercedes.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. В аварії значних травм ніхто не отримав.
На місці працюють поліцейські.
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Аварія сталась вранці 31 липня, повідомила кореспондентка Район.Рожище.
Зі слів очевидців автопригоди, водій автомобіля Opel, здійснюючи обгін маршрутного таксі, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з легковиком марки Mercedes.
Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. В аварії значних травм ніхто не отримав.
На місці працюють поліцейські.
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