вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія

Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія
У Рожищі на вулиці Незалежності трапилася дорожньо-транспортна пригода.

Аварія сталась вранці 31 липня, повідомила кореспондентка Район.Рожище.

Зі слів очевидців автопригоди, водій автомобіля Opel, здійснюючи обгін маршрутного таксі, виїхав на зустрічну смугу руху та зіткнувся з легковиком марки Mercedes.

Транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень. В аварії значних травм ніхто не отримав.

На місці працюють поліцейські.
Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія
Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія
Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія
Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, ДТП, Рожище
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«У транспорт досі сісти не можу», – пасажирка захопленого терористом автобуса
«Це – наша третя дитина»: на Волині подружжя створило лавандову плантацію. ФОТО
У Луцьку дозволили роботу кінотеатрів, а богослужіння проводитимуть по-новому
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Дитячий стоматолог з Луцька дала поради, як правильно доглядати за зубами малюків
Сьогодні, 09:42
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня
Сьогодні, 09:36
Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія
Сьогодні, 09:31
Померла вчителька луцької гімназії
Сьогодні, 09:13
Ранок 31 липня: в Україні – 1090 нових випадків коронавірусу, на Волині – 48
Сьогодні, 09:08
Схожі новини
Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі Просять допомогти хлопцю, який постраждав у аварії в Рожищі
12 липень, 14:30
У волинському місті водій буса переїхав велосипедиста: чоловік помер у лікарні. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО 18+ У волинському місті водій буса переїхав велосипедиста: чоловік помер у лікарні. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО 18+
09 вересень, 2019, 09:14
У Рожищі авто на швидкості влетіло в паркан. ВІДЕО У Рожищі авто на швидкості влетіло в паркан. ВІДЕО
19 липень, 2018, 12:25
Аварія в Рожищі: Mercedes змів з дороги BMW Аварія в Рожищі: Mercedes змів з дороги BMW
03 грудень, 2017, 19:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Хотів раніше повернутися з відрядження: луцького прикордонника судитимуть за хабар
Сьогодні, 10:25
 0
Стало відомо, коли може розпочатися новий навчальний рік для студентів
Сьогодні, 10:17
 0
Дитячий стоматолог з Луцька дала поради, як правильно доглядати за зубами малюків
Сьогодні, 09:42
 0
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 31 липня
Сьогодні, 09:36
 0
Водій обганяв маршрутку і виїхав на зустрічну смугу: у місті на Волині – аварія
Сьогодні, 09:31
 0
Медіа
відео
1/8