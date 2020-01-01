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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Заборольській сільській раді – спалах коронавірусу

У Заборольській сільській раді – спалах коронавірусу
У Заборольській сільській раді Луцького району на коронавірус захворіли шестеро працівників.

Про це стало відомо сьогодні, 31 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що із 6 захворілих одна людина – на стаціонарному лікуванні, решта – на амбулаторному (вдома).

Всі контактні особи перебувають під медичним спостереженням до 4 серпня. Якщо ж далі не буде нових випадків, то спалах вважатимуть ліквідованим.

Загалом станом на 31 липня на Волині зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.

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Теги: спалах, Забороль, сільська рада
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