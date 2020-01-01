У Заборольській сільській раді – спалах коронавірусу





Про це стало відомо сьогодні, 31 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.



Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що із 6 захворілих одна людина – на стаціонарному лікуванні, решта – на амбулаторному (вдома).



Всі контактні особи перебувають під медичним спостереженням до 4 серпня. Якщо ж далі не буде нових випадків, то спалах вважатимуть ліквідованим.



Загалом

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Заборольській сільській раді Луцького району на коронавірус захворіли шестеро працівників.Про це стало відомо сьогодні, 31 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.Головний державний санітарний лікар Волинської областіповідомила, що із 6 захворілих одна людина – на стаціонарному лікуванні, решта – на амбулаторному (вдома).Всі контактні особи перебувають під медичним спостереженням до 4 серпня. Якщо ж далі не буде нових випадків, то спалах вважатимуть ліквідованим.Загалом станом на 31 липня на Волині зареєстрували 3783 випадки COVID-19 , які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.

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