У Заборольській сільській раді – спалах коронавірусу
Сьогодні, 12:23
У Заборольській сільській раді Луцького району на коронавірус захворіли шестеро працівників.
Про це стало відомо сьогодні, 31 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що із 6 захворілих одна людина – на стаціонарному лікуванні, решта – на амбулаторному (вдома).
Всі контактні особи перебувають під медичним спостереженням до 4 серпня. Якщо ж далі не буде нових випадків, то спалах вважатимуть ліквідованим.
Загалом станом на 31 липня на Волині зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
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Про це стало відомо сьогодні, 31 липня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації.
Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, що із 6 захворілих одна людина – на стаціонарному лікуванні, решта – на амбулаторному (вдома).
Всі контактні особи перебувають під медичним спостереженням до 4 серпня. Якщо ж далі не буде нових випадків, то спалах вважатимуть ліквідованим.
Загалом станом на 31 липня на Волині зареєстрували 3783 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 2758 осіб. 84 випадки хвороби завершилися летально.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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