Дим, вогонь з труби та їдкий запах: на Волині люди нарікають на роботу олійно-жирового заводу. ВІДЕО





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Зазначимо, що жителі сусідніх будинків постійно скаржаться на неприємний запах біля заводу.



Розповідають, що з вікон часто доводиться змивати жировий осад.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 30-го липня з труби олійно-жирового заводу у Нововолинську йшов густий темний дим, а також виривався вогонь. Все це супроводжувалося їдким запахом.Про це БУГу розповіли читачі, мешканці Нововолинська, а також поділилися фото та відео.Зазначимо, що жителі сусідніх будинків постійно скаржаться на неприємний запах біля заводу.Розповідають, що з вікон часто доводиться змивати жировий осад.

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