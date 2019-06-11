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Дим, вогонь з труби та їдкий запах: на Волині люди нарікають на роботу олійно-жирового заводу. ВІДЕО

Дим, вогонь з труби та їдкий запах: на Волині люди нарікають на роботу олійно-жирового заводу. ВІДЕО
30-го липня з труби олійно-жирового заводу у Нововолинську йшов густий темний дим, а також виривався вогонь. Все це супроводжувалося їдким запахом.

Про це БУГу розповіли читачі, мешканці Нововолинська, а також поділилися фото та відео.

Зазначимо, що жителі сусідніх будинків постійно скаржаться на неприємний запах біля заводу.

Розповідають, що з вікон часто доводиться змивати жировий осад.


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Теги: Нововолинськ, завод, дим, вогонь
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