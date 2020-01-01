У місті на Волині не працюватиме ринок щопонеділка через карантин
Сьогодні, 17:55
Продовольчий ринок у Володимирі-Волинському був повністю закритий 3-го серпня: він змінив графік роботи.
Відтепер щопонеділка продовольчий ринок у Володимирі буде закритий, пише "Буг".
Як зазначив у коментарі виданню директор ринку Ігор Федоришин, графік змінили через карантин. Чи працюватиме ринок в понеділок після карантину, Федоришин відповів, що наразі невідомо.
“В понеділок ринок не працюватиме через карантин, а після його закінчення буде видно”,- говорить Федоришин.
Він додав, що працівникам ринку потрібен вихідний день.
“Працівники повинні мати вихідний. Коли ринок працює щодня, у людей немає можливості відпочити”, – сказав Федоришин.
Зазначимо, що біля ринку 3-го серпня зовсім не було припаркованих авто, на які часто нарікають водії і громадськість.
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Відтепер щопонеділка продовольчий ринок у Володимирі буде закритий, пише "Буг".
Як зазначив у коментарі виданню директор ринку Ігор Федоришин, графік змінили через карантин. Чи працюватиме ринок в понеділок після карантину, Федоришин відповів, що наразі невідомо.
“В понеділок ринок не працюватиме через карантин, а після його закінчення буде видно”,- говорить Федоришин.
Він додав, що працівникам ринку потрібен вихідний день.
“Працівники повинні мати вихідний. Коли ринок працює щодня, у людей немає можливості відпочити”, – сказав Федоришин.
Зазначимо, що біля ринку 3-го серпня зовсім не було припаркованих авто, на які часто нарікають водії і громадськість.
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