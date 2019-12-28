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Судитимуть начальника відділу поліції Волині, який «погорів» на хабарі

Судитимуть начальника відділу поліції Волині, який «погорів» на хабарі
До суду скерували обвинувальний акт відносно колишнього начальника одного з відділів ГУ Нацполіції Волинській області. Його обвинувачують у вимаганні та одержанні хабара.

Нагадаємо, що правоохоронець вимагав від чоловіка 6000 доларів. За ці кошти він обіцяв не притягувати чоловіка та його матір до кримінальної відповідальності, а також не вилучати автомобіль Volkswagen Passat

21 лютого 2020 року посадовця поліції затримали під час одержання хабара у сумі 3000 доларів в порядку статті 208 КПКУ.

Судитимуть начальника відділу поліції Волині, який «погорів» на хабарі
Судитимуть начальника відділу поліції Волині, який «погорів» на хабарі
Судитимуть начальника відділу поліції Волині, який «погорів» на хабарі

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Теги: хабар, поліцейський, суд
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