Судитимуть начальника відділу поліції Волині, який «погорів» на хабарі





Нагадаємо, що



21 лютого 2020 року посадовця поліції затримали під час одержання хабара у сумі 3000 доларів в порядку статті 208 КПКУ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До суду скерували обвинувальний акт відносно колишнього начальника одного з відділів ГУ Нацполіції Волинській області. Його обвинувачують у вимаганні та одержанні хабара.Нагадаємо, що правоохоронець вимагав від чоловіка 6000 доларів . За ці кошти він обіцяв не притягувати чоловіка та його матір до кримінальної відповідальності, а також не вилучати автомобіль Volkswagen Passat21 лютого 2020 року посадовця поліції затримали під час одержання хабара у сумі 3000 доларів в порядку статті 208 КПКУ.

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