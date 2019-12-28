Судитимуть начальника відділу поліції Волині, який «погорів» на хабарі
Сьогодні, 11:11
До суду скерували обвинувальний акт відносно колишнього начальника одного з відділів ГУ Нацполіції Волинській області. Його обвинувачують у вимаганні та одержанні хабара.
Нагадаємо, що правоохоронець вимагав від чоловіка 6000 доларів. За ці кошти він обіцяв не притягувати чоловіка та його матір до кримінальної відповідальності, а також не вилучати автомобіль Volkswagen Passat
21 лютого 2020 року посадовця поліції затримали під час одержання хабара у сумі 3000 доларів в порядку статті 208 КПКУ.
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Нагадаємо, що правоохоронець вимагав від чоловіка 6000 доларів. За ці кошти він обіцяв не притягувати чоловіка та його матір до кримінальної відповідальності, а також не вилучати автомобіль Volkswagen Passat
21 лютого 2020 року посадовця поліції затримали під час одержання хабара у сумі 3000 доларів в порядку статті 208 КПКУ.
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