Лучанка виборола 5 золотих і 2 срібні медалі на чемпіонаті України з веслування
Сьогодні, 11:19
2 серпня завершився особистий чемпіонат України пам’яті В’ячеслава Сорокіна з веслування на байдарках та каное, який проходив у місті Дніпро. В чемпіонаті взяла участь збірна команда області у складі 30 найкращих спортсменів Волині.
Чемпіонат увінчався великою кількістю здобутих нагород волинських веслувальників. Зокрема, спортсмени вибороли 10 золотих медалей, 8 срібних та 6 бронзових, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Байдарочниця Марія Повх з Луцька – майстер спорту міжнародного класу, виборола 5 золотих і 2 срібні медалі. Це один з найкращих результатів в історії проведення національного чемпіонату України.
Золоті медалі Марія здобула на:
- байдарці-четвірці на дистанції 500 м, час проходження 1.32,84;
- байдарці-двійці на дистанції 1000 м, час проходження 3.40,71;
- байдарці-двійці 500 м, час проходження 1.43,18
- байдарці-одиночці на дистанції 500 м, час проходження 1.51,58;
- байдарці-двійці на дистанції 200 м, час проходження 38,67.
- Срібні медалі спортсменка здобула на:
- байдарці-одиночці на дистанції 200 м, час проходження 42,62;
- байдарці-четвірці на дистанції 200 м, час проходження 37,30.
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Чемпіонат увінчався великою кількістю здобутих нагород волинських веслувальників. Зокрема, спортсмени вибороли 10 золотих медалей, 8 срібних та 6 бронзових, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.
Байдарочниця Марія Повх з Луцька – майстер спорту міжнародного класу, виборола 5 золотих і 2 срібні медалі. Це один з найкращих результатів в історії проведення національного чемпіонату України.
Золоті медалі Марія здобула на:
- байдарці-четвірці на дистанції 500 м, час проходження 1.32,84;
- байдарці-двійці на дистанції 1000 м, час проходження 3.40,71;
- байдарці-двійці 500 м, час проходження 1.43,18
- байдарці-одиночці на дистанції 500 м, час проходження 1.51,58;
- байдарці-двійці на дистанції 200 м, час проходження 38,67.
- Срібні медалі спортсменка здобула на:
- байдарці-одиночці на дистанції 200 м, час проходження 42,62;
- байдарці-четвірці на дистанції 200 м, час проходження 37,30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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