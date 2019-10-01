Лучанка виборола 5 золотих і 2 срібні медалі на чемпіонаті України з веслування

2 серпня завершився особистий чемпіонат України пам’яті В’ячеслава Сорокіна з веслування на байдарках та каное, який проходив у місті Дніпро. В чемпіонаті взяла участь збірна команда області у складі 30 найкращих спортсменів Волині.Чемпіонат увінчався великою кількістю здобутих нагород волинських веслувальників. Зокрема, спортсмени вибороли 10 золотих медалей, 8 срібних та 6 бронзових, - інформує управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації.Байдарочницяз Луцька – майстер спорту міжнародного класу, виборола 5 золотих і 2 срібні медалі. Це один з найкращих результатів в історії проведення національного чемпіонату України.Золоті медалі Марія здобула на:- байдарці-четвірці на дистанції 500 м, час проходження 1.32,84;- байдарці-двійці на дистанції 1000 м, час проходження 3.40,71;- байдарці-двійці 500 м, час проходження 1.43,18- байдарці-одиночці на дистанції 500 м, час проходження 1.51,58;- байдарці-двійці на дистанції 200 м, час проходження 38,67.- Срібні медалі спортсменка здобула на:- байдарці-одиночці на дистанції 200 м, час проходження 42,62;- байдарці-четвірці на дистанції 200 м, час проходження 37,30.