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Волинські капелани здали кров задля порятунку онкохворих дітей

Волинські капелани здали кров задля порятунку онкохворих дітей
Священнослужителі ПЦУ регулярно здають кров аби допомогти тим, хто її потребує. Цього разу до благодійної справи, з благословіння митрополита Луцького і Волинського Михаїла, долучилися військові капелани протоієрей Андрій Мовчанюк і священики Євген Рудь та Михайло Хімчак.

Про це повідомляє єпархія у facebook.

Як розповів о. Андрій, капелани співпрацюють із громадською організацією «Краплина життя». Ця організація опікується збором крові для виготовлення плазми для онкохворих дітей. Тож як виникає необхідність, волонтери звертають для священнослужителів за допомогою.

Отець Андрій розповідає, що кров людина може здавати до трьох разів на рік. Так, як капелани часто долучаються до такої ініціативи, то вони вже мають статус «Донор України». Зазвичай, душпастирі здають до 450 мл крові. Цю ініціативу можуть підтримати не лише військові священники, а будь-хто.

«Донорство – це важливий момент в нашому житті, адже своїми діями, можна врятувати чиєсь життя», – запевняє о. Андрій.

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Теги: донорство, кров, капелани
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Коментарі 1
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після престольного свята в Тарасовому, вже аналізи поздавали?
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