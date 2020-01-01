У волинянина поліцейські знайшли причіп незаконного лісу
Сьогодні, 12:21
Волинянин зберігав незаконну деревину на власній земельній ділянці.
Так, 5 серпня близько 21 години поліцейські в одному із сіл Любешівського району виявили причіп із лісодеревиною, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вантаж був розташований на земельній ділянці, яка належить 27-річному місцевому жителю. Під час огляду виявилось, що приблизно шість кубів сосни були без відповідного маркування, а власник території, на якій перебували колоди, їх походження пояснити не зміг.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт злочину проти довкілля та вилучила деревину.
За незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу порушнику загрожує від 17 до 25 тис 500 грн штрафу або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, 5 серпня близько 21 години поліцейські в одному із сіл Любешівського району виявили причіп із лісодеревиною, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
Вантаж був розташований на земельній ділянці, яка належить 27-річному місцевому жителю. Під час огляду виявилось, що приблизно шість кубів сосни були без відповідного маркування, а власник території, на якій перебували колоди, їх походження пояснити не зміг.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт злочину проти довкілля та вилучила деревину.
За незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу порушнику загрожує від 17 до 25 тис 500 грн штрафу або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий строк.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У волинянина поліцейські знайшли причіп незаконного лісу
Сьогодні, 12:21
Яка ситуація з COVID-19 у Нововолинську
Сьогодні, 12:02
Не відкидаю можливості балотуватися до Луцької міськради, – бізнесмен Віктор Лінніков
Сьогодні, 11:52
Хто у Луцьку може безкоштовно пройти ПЛР-тест на коронавірус
Сьогодні, 11:40