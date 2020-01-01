У волинянина поліцейські знайшли причіп незаконного лісу

Волинянин зберігав незаконну деревину на власній земельній ділянці.Так, 5 серпня близько 21 години поліцейські в одному із сіл Любешівського району виявили причіп із лісодеревиною, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Вантаж був розташований на земельній ділянці, яка належить 27-річному місцевому жителю. Під час огляду виявилось, що приблизно шість кубів сосни були без відповідного маркування, а власник території, на якій перебували колоди, їх походження пояснити не зміг.На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка зафіксувала факт злочину проти довкілля та вилучила деревину.За незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання та збут лісу порушнику загрожує від 17 до 25 тис 500 грн штрафу або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, чи позбавлення волі на той самий строк.